  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da Kaleiçi sokaklarında büyüleyici kortej geçişi

Muratpaşa'da Kaleiçi sokaklarında büyüleyici kortej geçişi

Muratpaşa'da Kaleiçi sokaklarında büyüleyici kortej geçişi
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali’nin geleneksel korteji, yaşayan antik kent Kaleiçi’nin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Tahtabacaklar, ateş sihirbazları ve jonglörler rengarenk kostümleriyle bando eşliğinde kent sakinlerini karşılarken Kaleiçi sokaklarını adeta bir masal karnavalına dönüştürdü.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 21 ülkeden 26 şehri ağırladığı Kaleiçi Old Town Festivali’nin her yıl coşkuyla karşılanan kortej geçişi tamamlandı. Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej, Kaleiçi’nin tarihi dar sokakları arasında geçişini sürdürürken kent sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kortej, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Karaalioğlu Parkı Orta Mirador’da gerçekleşen Gripin konserine kadar devam etti.

Konser alanı, gençlerin yoğun ilgisiyle saatler öncesinden doldu taştı. Gecede ilk olarak Arka Dörtlü müzik grubu sahne aldı. Ardından ise gençlerin heyecanla beklediği, besteleriyle hafızalarda yer tutan müzik grubu, Gripin dinleyicileriyle buluştu. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dinleyiciler hep bir ağızdan Gripin’in parçalarına eşlik etti.

‘AYNI DENİZİN SUYU OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gecede yaptığı konuşmada Kaleiçi Old Town Festivali’nin 10’uncu yaşında kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Festivalin Kaleiçi’nde turizm başta olmak üzere kültürel ve yerel ticarete canlılık kazandırdığına vurgu yaparak, “Kaleiçi artık 12 ay açık, 12 ay 7 gün 24 sokaklarında dolaşılabilen bir yer” dedi. Festivalle birlikte geçmişten bugüne hem kültürel hem diplomatik olarak büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu zamana kadar Kaleiçi Old Town Festivali aracılığıyla 200’e yakın kenti ağırladık. Bu yıl ise festivalimize 26 ortağımız geldi. Katılımcı kentlerimizle birbirimizi temsil ediyoruz. Türkiye'mizin ve bütün dünyanın aynı denizin suyu olmaya, deniz olmaya, birlik, beraberlik içinde ve barış içinde kardeşçe yaşamaya çok ihtiyacı var. Festivalimizin bu insanlık kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından, festivale katılan şehirler, geleneksel kostümleri, ellerinde kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla sahnede Antalyalıları selamladı.

 

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz!
Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı! Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı!