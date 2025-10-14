Muratpaşa’nın parkları yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki yeşil alanlarda kapsamlı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik ve Konuksever mahallelerinde yer alan iki park, fıskiyelerden elektrik direklerine, banklardan çocuk oyun gruplarına yenilenen altyapılarıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Güvenlik Mahallesi’ndeki “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Anısına” isimli parkta revizyon çalışmaları sürüyor. 282, 283, 285 ve 286. sokakların kesişiminde yer alan 4 bin 6 metrekarelik alana kurulu bu parkta, su ve elektrik tesisatları da yenileniyor. Fıskiyelerden aydınlatma direklerine, çocuk oyun grubundan spor grubuna baştan sona yenilenen park, yenilenen çevre düzenlemesiyle daha işlevsel hale getiriliyor.

Konuksever Mahallesi’nde 810 ve 784. sokakların kesişiminde bin 442 metrekarelik alana kurulu parkın ise revizyon çalışmaları tamamlandı. Yenilenen yeşil alan düzenlemesi, modern banklar, çocuk oyun alanı ve yürüyüş yollarıyla park, mahalle sakinlerinin ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştü.