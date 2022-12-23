Nihat kantarcı yolu açmaya kendi evini yıkarak başladı

Çaycuma Belediyesinin yaşayan en eski çalışanı İlhan Köktürk, zamanın Belediye Başkanı Nihat Kantarcı’nın Atatürk Bulvarı’nı açmaya, kendi evini yıkarak başladığını söyledi. Köktürk: “Reis Bey yolu genişletmek için ailesiyle birlikte yaşadığı evi yıktı, sonra da kiralık bir evde yaşamaya başladı. Yolun açılması sırasında yıkılan tek ev Reis’in eviydi.”

Çaycuma Belediyesinin yaşayan en eski personeli İlhan Köktürk ödeme yapmak için geldiği belediyede, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile tarafından ağırlandı. Makamında bir süre görüştüğü Başkan Kantarcı ile bir işyerinin açılışına da katılan Köktürk anılarını da paylaştı. 1958 yılında “tahsildar” olarak Çaycuma Belediyesine başlayan Köktürk, 1986 yılında emekli oluncaya kadar çok sayıda başkanla çalıştığını söyledi. Köktürk, “Ben şimdiki Reis’in babasının zamanında işe girdim. Çaycuma’nın zor zamanlarında onunla çok çalıştım. O zamanlar elektrik işletmesi de belediyeye bağlıydı. Su ve Elektrik İşlerine tahsildar olarak girdim, 28 yıl 4 ay sonra şef olarak emekli oldum. Bu süre zarfında birçok başkanla çalışma imkânım oldu.” dedi.



KENT MERKEZİ DIŞINDA HİÇBİR YERDE ELEKTRİK YOKTU

İşe girdiğinde Çaycuma Belediyesinin Yeni Cami’nin hemen yanında metruk sayılacak küçücük bir binada hizmet verdiğini söyleyen Köktürk, “İki zabıta personelimiz vardı. Hepimiz toplam 11 kişiydik. Çok sonraları Nihat Bey, bundan önceki binayı yaptı da rahat ettik. Şimdi küçücük kalan o bina, o vakit bize kocaman geliyordu. Elektrik ve su tahsilatını birlikte yaptığımız o dönemde, kent merkezi dışında hiçbir yerde elektrik yoktu. Birlikte çalıştığım o 11 kişiden hayatta bir tek kaldım.” dedi.



YOLLARIN KAMULAŞTIRMA PARASI DEMİREL’İN TALİMATIYLA ÖDENDİ

Şehrin ana arterlerini oluşturan ve şimdiki adları Atatürk Bulvarı ve Nihat Kantarcı olan yolların açılış hikâyesini de anlatan Köktürk, “O zaman yol nerede? Reis Bey çok mücadele verdi. Evlerinin bahçesinden yol geçecek bazı belediye meclis üyeleri sırf siyasi karşıtlıklardan dolayı kamulaştırma kararına itiraz etti. Parası ödenmeden yol geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Reis Bey sırf o yollar için zamanın Başbakanı Süleyman Demirel’e çıktı. Sadık Tekin Müftüoğlu bakandı. Demirel ona ‘Reis Bey’in işini çöz’ diye talimat verdi. Başka bakanlıktan kaynak aktarılarak kamulaştırma bedelleri ödendi. O ziyarete giden Çaycuma heyeti içinde ben de vardım” dedi.



DOZER KİRAYA VERİLEREK İLK TAKSİTİ ÖDENDİ

O vakitte yolları açmak için belediyenin dozeri bile olmadığını söyleyen Köktürk, “Reis yine Ankara’ya gitti. Dozer almak için gerekli anlaşmayı yaptı. Belediye Meclisi’nde yine karşı çıkıldı. Büyük kavga gürültü sonunda karar çıktı. Dozerin parası üç taksite bölündü. Hiç unutmuyorum. Müteahhit Ali Bayar Bartın ve Çaycuma’ya top sahaları yapacaktı. Onun da böyle bir makineye ihtiyacı vardı. Reis Bey makineyi ona kiraladı. Öyle güzel bir anlaşma yaptı ki, o zaman için çok büyük meblağ olan ilk taksitin parası oradan çıkıverdi.” dedi.



YOL İÇİN KEDİ EVİNİ YIKIP, KİRAYA GİTTİ

Başkan Nihat Kantarcı’nın ilçede büyük tartışmalara neden olan yollar için çalışmaya kendi evlerini yıkarak başladığını söyleyen Köktürk, “İki caddenin tam birleşim yerinde Nihat Kantarcı’nın ailesiyle birlikte yaşadığı bir ev vardı. Reis Bey işe ilk onu yıkarak başladı. Evsiz barksız kalan Reis Bey şimdi kendi adını taşıyan caddedeki bir eve kiraya gitti. Yolun büyük bölümünün geçtiği Beyler Mahallesi’nde bir kişinin evi bile zarar görmedi. Yol neredeyse hepsi ahşap olan evlerin bahçelerinden geçerken, yıkılan tek ev Reis’in evi oldu. En çok itiraz edenler de onlardı. Çok zorlu günlerdi. Reis çamur içindeki yolları kesme taşla kaplayarak hizmete soktu.” dedi.



HALKA HİZMET ÇOK GÜZEL BİR ŞEYDİR

Belediyecilere de seslenen Köktürk, sözlerini, “Belediyecilik çok zor ve güzel bir meslektir. Her işi herkese beğendirmek kolay iş değil. Ama halka hizmet de çok güzeldir. Belediyecilik yapan arkadaşlarımın vazifelerini düzgün yapması gerekir. Görev yaptığım süre içinde ben hep öyle davranmaya çalıştım. Arkadaşlarımın da aynı şekilde çalışmasını isterim.” diyerek tamamladı.