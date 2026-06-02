  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi Kapılarını Kartallılar İçin Açtı

Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi Kapılarını Kartallılar İçin Açtı

Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi Kapılarını Kartallılar İçin Açtı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanatın en seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan zengin içerikli Haziran ayı etkinlikleri, özel bir sergiyle start aldı. Grafik sanatçısı Hikmet Gündüz’ün imzasını taşıyan "Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi", Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası fuaye alanında düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış töreninde, sanatçı Hikmet Gündüz’e katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal’ın simgesi olan kartal heykelciği takdim edildi. Başkan Yüksel’in sanatın ve sanatçının her zaman yanında olma vizyonunu simgeleyen bu anlamlı ev sahipliğinden dolayı sanatçı da başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkürlerini sundu.

Kartal’ın tanıdık simaları çizgilerle hayat buldu

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören sergide, Hikmet Gündüz’ün kendine has üslubuyla yorumladığı illüstrasyonların yanı sıra, Kartal’ın toplumsal ve kültürel hafızasında yer edinmiş, ilçenin pek çok ünlü ve tanıdık simasının portre karikatürleri yer alıyor. Çizgilerin mizahla ve estetikle buluştuğu eserler, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken Kartal’ın değerlerini de sanat yoluyla yeniden anıyor.

Sanatçının gözünden Kartal’ın renkli yüzünü görmek ve estetik bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi, 7 Haziran’a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı!
Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak! Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!