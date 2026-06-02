Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi Kapılarını Kartallılar İçin Açtı

Kartal Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanatın en seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan zengin içerikli Haziran ayı etkinlikleri, özel bir sergiyle start aldı. Grafik sanatçısı Hikmet Gündüz’ün imzasını taşıyan "Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi", Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası fuaye alanında düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış töreninde, sanatçı Hikmet Gündüz’e katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal’ın simgesi olan kartal heykelciği takdim edildi. Başkan Yüksel’in sanatın ve sanatçının her zaman yanında olma vizyonunu simgeleyen bu anlamlı ev sahipliğinden dolayı sanatçı da başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkürlerini sundu.

Kartal’ın tanıdık simaları çizgilerle hayat buldu

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören sergide, Hikmet Gündüz’ün kendine has üslubuyla yorumladığı illüstrasyonların yanı sıra, Kartal’ın toplumsal ve kültürel hafızasında yer edinmiş, ilçenin pek çok ünlü ve tanıdık simasının portre karikatürleri yer alıyor. Çizgilerin mizahla ve estetikle buluştuğu eserler, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken Kartal’ın değerlerini de sanat yoluyla yeniden anıyor.

Sanatçının gözünden Kartal’ın renkli yüzünü görmek ve estetik bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Portre Karikatür ve İllüstrasyon Sergisi, 7 Haziran’a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.