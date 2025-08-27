Sancaktepe Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören bin 102 öğrenci üniversite hayallerine kavuştu

Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezleri, üniversiteye hazırlıkta bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Yoğun emek ve disiplinli çalışmanın sonucunda bin 102 öğrenci üniversiteye yerleşme hakkı kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrencinin üniversite hayalleri de gerçek oldu. Sınav hazırlık ve tercih süreçlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ücretsiz destek sağlayan Sancaktepe Belediyesi, alanında uzman eğitmenlerle gençleri geleceğe hazırladı. Bu kapsamda Sancaktepe Gençlik Merkezlerinde eğitim gören bin 102 öğrenci, elde ettikleri başarılı sonuçlarla birlikte üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Bu yılki yerleştirme sonuçları, geçen yıla oranla yüzde 40 artış göstererek tarihi bir başarıya dönüştü. Sancaktepe Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerden 6’sı Tıp Fakültesi, 8’i Hukuk Fakültesi, 7’si Diş Hekimliği ve Eczacılık, 24’ü Mimarlık, 67’si Mühendislik, 13’ü Psikoloji ve PDR, 74’ü Sağlık Bilimleri, 64’ü Eğitim Fakültesi, 37’si İletişim, 86’sı İktisadi ve İdari Bilimler, 59’u Fen-Edebiyat ve 334’ü Sağlık Meslek Yüksekokulu olmak üzere, farklı bölümlerde eğitim hayatına adım attı.

"Sancaktepe’de başlattığımız değişim süreci, eğitim alanında da olumlu sonuçlarını vermeye başladı"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepeli öğrencilerin elde edilen sonuçlardan duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: "Belediyemiz bünyesinde uzman hocalarımız eşliğinde üniversiteye hazırlanan ve stresli sürecin sonunda çok güzel bölümlere yerleşen bin 102 gencimizin başarısı bizler için büyük bir gurur. Geçtiğimiz yıla göre başarı oranımızın yüzde 40 artış göstermesi, gençlerimize verdiğimiz desteğin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Sancaktepe’de başlattığımız değişim süreci, eğitim alanında da olumlu sonuçlarını vermeye başladı. İnşallah seneye çok daha büyük başarılarla gençlerimizin sevincine ortak olacağız."