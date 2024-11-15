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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hemşerileri ile buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hemşerileri ile buluştu
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Ordu Dernekler Federasyonu Kurucu Başkan Yardımcılığı yapmış olan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İBB Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen 13. Ordu Kültür Buluşmalarında hemşerileri ile buluştu. Ordu’ya dair kültürel öğelerin sergilendiği ve 17 Kasım’a kadar sürecek olan etkinlik alanında stantları tek tek gezen Başkan Aksu, hemşerileri ile kucaklaştı, hasret giderdi

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda açılışı gerçekleşen 13. Ordu Kültür Buluşmaları etkinliğinde Ordulu hemşerileri ile kucaklaştı. 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan kültür buluşmalarında hemşerileri ile hasret gideren Başkan Aksu, “İstanbul’da önemli bir görevi yerine getiren federasyon ve yöre derneklerimizin organizasyonu ile gerçekleşen bu önemli günlerde birlik ve beraberliğimiz daha da güçleniyor. Sivil toplum kuruluşlarımız siyasi parti ayırımı yapmaksızın temsil ettikleri yöre insanlarını buluşturma, kültürel zenginliğin devamlılığı sağlama misyonuyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul ve Ordu’da yaşayan tüm hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi. Yenikapı Etkinlik alanında 17 Kasım’a kadar sürecek olan 13. Ordu Kültür Buluşmalarına tüm İstanbul ve Sarıyerlileri davet eden Başkan Aksu, Ordu türküleri, şiirleri, yöresel yemekleri ve halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte hemşerileri ile tek tek fotoğraf çektirdi.

Ordu Dernekler Federasyonu Kurucu Başkan Yardımcılığı yapmış olan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İBB Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen 13. Ordu Kültür Buluşmalarında hemşerileri ile buluştu. Ordu’ya dair kültürel öğelerin sergilendiği ve 17 Kasım’a kadar sürecek olan etkinlik alanında stantları tek tek gezen Başkan Aksu, hemşerileri ile kucaklaştı, hasret giderdi

KATILIM YOĞUN OLDU

13. Ordu Kültür Buluşmaları açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Müdürü Vedat Kara, ORDEF Başkanı Necati Özdemir, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Milletvekili Mahmut Özer, CHP Önceki dönem milletvekili Süleyman Çelebi, Avcılar Belediye Başkanı Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ordu ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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