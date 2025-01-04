Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı denetiminde

Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yeme içme ve eğlence mekânlarını denetledi.

Hijyen koşulları, fiyat tarifesi ve ruhsatların denetlendiği çalışmalarda işletmelere gerekli konularda uyarılar yapıldı. Ekipler yeni yıl akşamında denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşların sağlığını korumak ve fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kafeterya ve restoran gibi yerlerin denetimlerini öne aldı. Yılbaşı akşamı bu mekânlardan birine giderek yeni yılı karşılayacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışan ekipler, mutfak ve lavaboların sağlık koşullarına uygunluğu başta olmak üzere işletmelerin ruhsat, fiyat tarifesi gibi belgelerini de kontrol ediyor. Ekipler ayrıca yılbaşı akşamında eğlence yapılacak mekânları, izin belgesi konusunda uyarıyor. Yasal uyarıların yapıldığı çalışma kapsamında sağlık ve güvenlik standartlarına uymayan işletmelere yeni yıl akşamında cezai işlem uygulanacak.