Sarıyer Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı

Sarıyer Belediyesi adına yetkili SODEMSEN ile DİSK Genel İş Sendikası arasında Sarıyer Belediyesi İştiraki SARBEL’de istihdam edilen 2.220 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Yapılan anlaşmayla İstanbul ilçe belediyeleri arasında en yüksek yevmiye bedeline sahip Sarıyer Belediyesi oldu.

Sarıyer Belediyesi adına yetkili SODEMSEN ile Disk Genel İş Sendikası arasında Sarıyer Belediyesi iştiraki olan Sarbel Org. Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San ve Tic A.Ş.’de istihdam edilen 2.220 personelin 01.07.2024 - 30.06.2026 tarihlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi (TİS) anlaşmayla sonuçlandı. Toplu İş Sözleşmesi, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın M. Oktay AKSU, Disk Genel İş Sendikası Başkanı Remzi ÇALIŞKAN, TİS Daire Başkanı Faruk SARAL, DİSK/GENEL İŞ İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet PEHLİVAN ve şube yönetimi, SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit KORKMAZ, TİS Uzmanı Av. Pamir BAŞER, Belediye Başkan Yardımcıları, şirket yönetim kurulu, belediye bürokratları, işyeri temsilcileri, katkılarıyla sonuçlanarak imzalandı.

“EN DÜŞÜK YEVMİYE BRÜT 1.501 TL OLDU”

Yeni yapılan anlaşmaya göre, 2024 yılı Ocak ayında işçilere verilen en düşük brüt yevmiye 702,00TL iken, yeni sözleşme kapsamında bu rakam brüt 1.501,00 TL oldu. Buna göre, Ocak 2024’te 33.491,00 TL olan giydirilmiş en düşük işçi ücreti, Temmuz ayı itibariyle net 49.438,00 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ücrete Günlük Yevmiye, Yemek, Yol, Yakacak, Sosyal Paket ve 52 günden 60 güne çıkarılan ikramiye dahildir. Ayrıca, bu zam oranı 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olup, 2025 Ocak ayında TÜFE oranında zam yapılacak ve bu artış altı aylık periyotlarda TÜFE oranında tekrarlanacaktır. Bu tutara; Sorumluluk Ücreti, Engelli – Engelsiz Çocuk Yardımı, Eğitim Yardımları, Engelliler Günü İkramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyeleri ve Giyim ve Temizlik Yardımı dâhil değil. Bu destekler ise ayrıca hesaplanarak işçilere ödenecek. Anlaşılan bu ücret dışında, çalışanların medeni durumları, görev türleri, iş pozisyonları ve sorumluluklarına göre direksiyon ücreti, koku tazminatı, geçici görev yollukları, doğum, evlilik ve afet destek ödemesi gibi ek sosyal destekler de ayrıca hesaplanarak ödenecektir.

“SÖZLEŞMEMİZ ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Konu ile ilgili Sarıyer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu sözleşmede Sarbel Org. Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San ve Tic A.Ş. bünyesinde istihdam edilen belediye çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan sözleşme ile İstanbul ilçe belediyeleri arasında en yüksek yevmiye bedeline sahip olan Sarıyer Belediyesi olmuştur. Tüm emeği geçenlere teşekkür eder, hayırlı olmasını dileriz” denildi.