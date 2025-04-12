Sarıyer Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Sarıyer Belediyesi’nin 2024 yılı Faaliyet Raporu, Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun katılımıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, konuşmasında, ''Geleceğe umutla bakan bir Sarıyer için çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı değerler üretmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve dayanışmayı büyütmek en büyük önceliğimizdir'' dedi.

Sarıyer Belediyesi’nin 2024 yılına ait Faaliyet Raporu, Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun katılımıyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı boyunca ilçede yürütülen projeler, hizmetler ve sosyal faaliyetlerin 7 ayrı başlık altında anlatıldığı rapor detaylı bir değerlendirme niteliği taşıyor. Meclis toplantısında konuşan Başkan Aksu, “Sarıyer için yeni bir başlangıç” diyerek yola çıktıklarını ve geride bıraktıkları bir yıl boyunca Sarıyer’in geleceğini şekillendirecek hizmetler üretmeye dönük çalıştıklarını vurguladı. Yaşamsal öneme sahip altyapı sorunları başta olmak üzere planlı, sürdürülebilir ve dirençli bir kent yapısı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Aksu, “Bugünün ihtiyaçları ve gelecek nesillerin yaşam kalitesine odaklandık” dedi.

“HER KURUŞU, KAMU YARARI GÖZETEREK ETKİN, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERDİK”

Mülkiyet meselesinden kentsel dönüşüme, ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar Sarıyer Belediyesi’nin attığı her adımının ortak amacının, Sarıyer’i daha güvenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek olduğunu belirten Başkan Aksu, “Bu vizyonla sosyal tesislerden gündüz bakımevlerine, aşevinden kültür ve sanat etkinliklerine kadar pek çok projeyi planlı biri şekilde hayata geçirdik. Zorlayıcı ekonomik koşullara rağmen mali disiplinden ödün vermedik. Sarıyerlilerin bize emanet ettiği bütçeyi büyük bir sorumlulukla yönettik. Her kuruşu, kamu yararı gözetilerek, etkin ve verimli biçimde kullanmaya özen gösterdik. Kaynaklarımızı akılcı bir planlamayla öncelikli alanlara yönlendirdik. Tüm mali süreçleri şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttük. Bu sağlam mali yönetim hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamasını sağladı” diye konuştu.

“SOSYAL YARDIM, BİR LÜTUF DEĞİL İNSAN ONURUNA YAKIŞAN KAMUSAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ”

Belediyeciliği yalnızca bir fiziki hizmet üretimi olarak görmediklerini ve çağın gerekleri ile toplumsal dönüşümü dikkate alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Aksu, “Kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal destekleri bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. İnsanların sadece ihtiyaçlarına değil, hayallerine temas eden projeler geliştirdik. Gençlerimiz teknolojiyle barışık, üretken bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Spor altyapımızı güçlendirirken, Sarıyer Akademi ve SAGEM çatısı altında yürüttüğümüz eğitim desteklerinin kapsamlarını genişleterek büyütüyoruz. Robotik kodlamadan hibrit öğrenmeye uzanan çalışmalarla, bilgiye erişimde eşitlik sağlıyoruz. Sosyal yardımları ise bir lütuf değil, insan onuruna yakışan bir kamusal sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN, KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sarıyer Belediyesi’nin hizmet anlayışının temelinde; katılımcı, şeffaf ve insan odaklı bir yönetim anlayışı bulunduğunu belirten Başkan Aksu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçenin ihtiyaçlarını ön planda tutarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Başkan Aksu, “Sarıyer’in her mahallesine, her sokağına dokunmaya, birlikte üretmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Sarıyer’in kültürel zenginliğini, doğasını ve çok sesli sosyal yapısını bir değer olarak görüyor, tüm bu zenginliği geleceğe taşıyacak bir kent kimliği oluşturuyoruz. Bizler yalnızca hizmet eden değil, birlikte düşünen, birlikte üreten bir belediyecilik anlayışının temsilcileriyiz. 2024 yılı boyunca yürüttüğümüz faaliyetler belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır” dedi.

Başkan Aksu, kabul edilen 2024 yılı Faaliyet Raporu’nun Sarıyer için hayırlı olmasını dileyerek, hizmetlerin planlanmasından uygulanmasına kadar geçen her aşamada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.