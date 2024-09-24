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Sarıyer Belediyesi'nin burs başvuruları başladı

Sarıyer Belediyesi'nin burs başvuruları başladı
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Sarıyer Belediyesinin ilçede ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği burs için başvurular bugün başladı. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Sarıyer Belediyesi resmî web sitesi üzerinden müracaatları online gerçekleştirebilecek.

Sarıyer Belediyesinin ilçede ikamet eden ilköğretim ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla verdiği burs başvuruları başladı.  Sarıyer’de ikamet eden 7.500 öğrenciye verilecek 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Sarıyer Belediyesi resmi web sitesi olan sariyer.bel.tr üzerinden yapılacak olan başvurular sırasında öğrenciler, istenilen evrakları siteye yüklenmesi için hazır bulunduracak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

2024-2025 eğitim yılı burs başvurusu için istenilen evraklar ise şöyle; 

-(2024-2025 yılına ait ) Öğrenci Belgesi

-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yükleme kısmı zorunlu alan olduğundan, çalışılmasa da çalışılmadığına dair E-devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü alınıp yüklenmelidir. (Anne, baba ayrı ayrı)

-Emeklilik durumu varsa emekli aylık bilgisinin yüklenmesi

-Boşanma durumu varsa SGK Tescil ve Hizmet Dökümü alanlarına velayet sahibine ait belge iki alana da yüklenmelidir. 

-Engelli durumu işaretlenirse, engel raporu yüklenmek zorunda yüklenmediği takdirde engelli durumu geçersiz sayılacaktır. 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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