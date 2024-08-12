Sarıyer’de 4 bin 100 can dostumuz aşılandı

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından patili can dostların ve halkın sağlığını korumak için 17 Temmuz’da başlatılan “Ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası” sona erdi. Kampanya kapsamında 38 mahallede 2820 kedi, 1280 köpek olmak üzere toplamda 4100 patili dostumuz aşılandı.

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sarıyer’in tüm mahallelerinde “Kuduz Aşısı Kampanyası” kapsamında ilçe genelinde sahipli, sahipsiz kedi ve köpekler aşılandı. Kampanya kapsamında her gün iki mahalle ziyaret edildi, aşılamalar her mahalledeki muhtarlık ofisleri önünde yapıldı.

38 MAHALLEDE YOĞUN KATILIM

Kampanya kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar evlerinde ya da sokaklarında gönüllü olarak baktıkları 4 aylıktan büyük kedi ve köpekler için aşı kartları ile mahalle muhtarlıklarına gelerek aşı kampanyasından yararlandı. Ücretsiz olarak yapılan aşı kampanyasıyla binlerce minik dostumuz kuduz hastalığından korunmuş olacak.

“KAMPANYA DIŞINDA TALEP EDENLERE DE AŞILAMA YAPILACAK”

Konu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, “ Aşı kampanyamıza Sarıyerli komşularımız yoğun ilgi gösterdi. Muhtarlıklarımızın önünde yapılan aşılama sırasında kuyruklar oluştu. Kampanyaya yetişemeyen patili dostunu aşılatamayan komşularımız talep ettikleri takdirde kampanya dışında da aşılama yapılacak ” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÇOK ANLAMLI”

Veteriner Hekim olan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun “Yaşatmak için eğitim aldım” sözüne istinaden “Sahiplenmek Sizden, Mama Desteği Bizden” mottosuyla başlatılan kampanyanın da çok anlamlı olduğunu belirten Bozkurt, “Sarıyer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizde patili dostlarımıza sahip çıkmak isteyen tüm komşularımıza kapımız sonuna kadar açık. Sadece mama desteğini sunmayacağız, sahiplenilen patili dostlarımızın bir yıllık tedavi ve aşı ihtiyacını da biz karşılayacağız” dedi.