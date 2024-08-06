Sarıyer'de engelli bireylerin ihtiyaçları ev ev dolaşılarak tespit ediliyor

Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Destek Ekipleri, veri tabanında kayıtlı olan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini belirliyor. Destek Ekipleri, çalışma yaptıkları mahallenin muhtarıyla da görüşerek veri tabanında olmayan engelli vatandaşları da tespit ediyor.

Engelli Dostu bir Sarıyer hedefiyle yola çıkan Sarıyer Belediyesi, yaşam kalitesini artırmaya dönük çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Engelli komşuları için yaptığı çalışmalarla öne çıkan Sarıyer Belediyesi, ilçedeki ki tüm sokak ve çocuk oyun alanlarını engellilerin rahatça kullanacağı şekilde düzenlenmeye devam ederken, engelli bireylerin sosyal hayatın içinde yer alabilmeleri için de birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Destek Ekipleri, ilçede ikamete eden engelli vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini tespit ediyor. Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda veri tabanında yer alan engelli vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılıyor. Çalışmalarda ayrıca mahalle muhtarları da ziyaret edilerek veri tabanında olmayan engelli vatandaş varsa tespit ediliyor. Ziyaretler sırasında belediyenin engelli komşuları için yaptığı yardımlar ve hizmetlerden ne şekilde faydalanabilecekleri de anlatılırken engelsiz ulaşım aracı, tekerlekli sandalye temini ile bakım ve onarımı, hasta bezi, hasta yatağı vb. ihtiyaç ve taleplere de en kısa zamanda yanıt veriliyor.

SOSYAL YAŞAMA YÖNELİK, GEZİ, PİKNİK, SEMPOZYUM, SPOR MÜSABAKALARI DÜZENLENİYOR

Engelli hakları ile sürdürmeleri gereken işler için danışmanlık ve yönlendirme yapan ekipler, engelli vatandaşlar ve aileleri Kilyos Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kamp ile ilgili de bilgilendiriyor. Akülü araçlarında yaşadıkları sorunlar Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde yapılan bakım-onarım çalışmaları ile gideriliyor. Süre uzarsa ikame araç temin ediliyor. Evden çıkamayacak durumda olan engelli bireyler için belirli dönemlerde evde kuaför ve berber hizmeti de sağlanıyor. Veri tabanına kayıtlı engelli bireyler için yıl içerisinde geziler, piknikler, sempozyumlar düzenlemek, spor müsabakalarına ve gezilere götürmek veya temsili askerlik yaptırmak gibi sosyal yaşantılarına destek olacak çalışmalar planlanıyor. Diğer müdürlüklerle eşgüdümlü yapılan çalışma sayesinde engelli bireylerin evlerinde temizlik, basit tamir tadilat işleri gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.