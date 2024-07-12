Sarıyer’de Fen İşleri ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde 23 farkı noktada planlı çalışmalarını sürdürüyor. Ferahevler, Cumhuriyet, Poligon, Derbent, Büyükdere, Kireçburnu, Zekeriyaköy mahallerinde aralıksız sürdürülen asfalt ve merdiven kaplama, yenileme, tretuvar ve kilit taşı tamiri ile vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.

Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. 23 farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında; Poligon, Derbent, Büyükdere, Zekeriyaköy ve Kireçburnu mahallelerinde kaldırım yapımı devam ederken Ferahevler, Cumhuriyet ve Kocataş mahallelerinde taş duvar, Rumeli Feneri Mahallesi’nde ise merdiven yapımı sürüyor. Bir yandan planlı çalışmalarını yürüten ekipler bir yandan da ihtiyaç duyulan noktalarda; tretuvar tamiri, kilit taşı tamiri, merdiven kaplama, korkuluk, asfalt kaplama ve yama çalışmalarına da devam ediyor.

SIKÇA KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ YOL GENİŞLETİLİYOR

Kocataş Mahallesi Kocataş Sokak’ta sıkça kazaların meydana geldiği noktada yapılan taş duvar çalışmasını değerlendiren mahalle muhtarı Serdal Doğan, “Orası kör noktaydı. Dar bir alandı. Sıkça kazalar oluyordu. Bu sebeple başvuru yaptık. Amaç yolu genişletmek ve kör noktayı açmaktı. Şu an yapılan çalışmadan çok memnunuz. Ciddi bir proje yapılıyor ve mahalleye kattığı değer çok fazla” dedi.

ÇALIŞMALARDAN ÇOK MEMNUNUZ

Büyükdere Muhtarı Ali Yazıcı yıllar içinde tahrip olan kaldırımların yenilenmesi için talepte bulunduklarını söyleyerek, “Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün mahallemizde kaldırımlarımızın yenilenmesi ve tamirini yapıyor olması vatandaşlarımızı ve bizleri mutlu ediyor. Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Oktay Aksu, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve tüm çalışan emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Büyükdere Maltız Deresi Sokak’ta yapılan tretuvar çalışmasından çok menün olduklarını dile getiren mahalle sakini Cengiz Yılmaz ise “ Belediyenin yapmış olduğu bu hizmetten çok memnunum. Çalışan arkadaşlardan çok memnunum. Hepsi alın teriyle çalışıyor. Helal, hoş olsun aldıkları başka ne diyebilirim bilmiyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.