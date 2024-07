Sarıyer’de İETT-İlçe Buluşmaları Toplantısı gerçekleşti

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İETT- ilçe Buluşmaları kapsamında Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Sarıyer ilçesinde toplu ulaşım konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri arasında, toplu ulaşım konusunda yaşanılan problemlerin, taleplerin ve beklentilerin görüşüldüğü ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin üretilmesi amacıyla “İETT-İlçe Belediyeleri Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirilen toplantıların adresi bu kez Sarıyer oldu. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Çetin, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcıları Şükrü Yılmaz, Onur Temurlenk, İETT Koordinatörü Sinan Öztürk, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Emirgan Muhtarı Muharrem Yavuz konuşmacı olarak katılırken, toplantıya ayrıca Sarıyer Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcısı Nizamettin Günel, birim müdürleri, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, belediye meclis üyeleri, Sarıyerli muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“GELECEĞE YÖNELİK PLANLARIMIZI HEP BERABER YAPACAĞIZ”

Toplantıda ilk sözü alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, konuşmasına önce toplantıya katılan herkese İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Toplantının amacının Sarıyer’in ulaşım sorunlarının tek tek görüşülerek çözüm önerilerinin belirlenmesi olduğunu ifade eden Başkanı Aksu, “Mahallelerimize yaptığımız ziyaretler sırasında ve ayda bir gerçekleştirdiğimiz muhtarlarımızla buluşma toplantılarımızda bizlere iletilen sorunları ilgili kurumlarımıza iletiyoruz. Bu kez ilçemizde ulaşım konusunda yaşanan sorunları ilgili kurum yetkililerimize iletmeniz amacıyla bir aradayız. Yapılan ve yapılacak olan işleri harmanlayarak, ortak akılla çözüm yollarımızı konuşacak ve geleceğe yönelik planlarımızı hep beraber yapacağız. Halka dokunan projelerimizle hizmet üretmeye çalışıyoruz. Halkımızdan toplanan vergileri halkımıza hizmet olarak geri vermek en büyük sorumluluğumuz. Bütün derdimiz hizmet. Genel Müdürümüz şahsında toplantıya katılan tüm kurum yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“AMACIMIZ HİZMET KALİTEMİZİ YÜKSELTMEK”

Toplantıda söz alan İETT Gene Müdürü İrfan Demet ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımcı vizyonuyla sorunları yerinde tespit edip çözümleri üretmek amacıyla gerçekleştirilen ilçe buluşmaları toplantılarının bu seferki durağında Sarıyerlilerle buluştuklarını ifade ederek, “Öncelikle Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu’ya böyle sıcak bir ortamda bizleri sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasında İstanbul ve Sarıyer’de ulaşım konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Demet, “İETT olarak 153 yıllık tecrübemizle günlük 5 milyon sürüş gerçekleştirmekteyiz. Dünyada bazı ülkelerin nüfusun denk bir nüfusu günlük olarak taşıyoruz. 605 filomuzla dünyanın en büyük filosuna sahibiz. 20 bine aşkın bir İETT ailesi olarak İstanbul’un her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ilçenize de hizmet etmeye ve hizmet kalitemizi her gün biraz daha artırmaya dönük çalışmalarımız sürdürüyoruz. Sarıyer ilçemizin fizik koşullar nedeniyle bazı yerlerine otobüs girmesi mümkün olmuyor. Bu konuda alternatif çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Otobüsün giremediği noktalara minibüs dahil edilerek Arnavutköy’de hayata geçirdiğimiz uygulamaya benzer bir uygulama için tekliflerimizi sunduk. Sarıyer’de okulların açılma tarihinden önce en acil konuları çözmek için elimizden gelen her türlü imkan ve olanağı değerlendireceğiz” dedi.

SARIYER ENTEGRE HAT PROJESİ ANLATILDI

İETT bünyesinde Sarıyer Entegre Hat Projesi ile ilgili bilgilerin verildiği toplantıda Sarıyer’de mevcut hatların modern ulaşım kriterleri doğrultusunda yeniden planlanması, toplu taşıma ağının daha geniş bir alan ve nüfusa etki edecek şekilde geliştirilmesi ve verimliliğini artırarak, kaynakların uygun bir şekilde kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Sarıyer Entegre Hat Projesi’nde amacın; uygun aktarma, fizik olarak entegrasyonunun planlanması, proje uygulama avantajları ve uygulamanın başlaması ile ihtiyaç duyulan revizyonların tamamlanması olduğunu ifade edildi. Mahalle muhtarlarının tek tek söz alarak ulaşım konusunda yaşadıkları sorunları dile getirdiği toplantıda ek seferler, otobüs güzergahları, otobüsün giremediği yerlere minibüsle ulaşımın sağlanması, otobüs duraklarında özel parklanmaların yarattığı sorunlar, deniz yolu ulaşımı gibi sorunlar gündeme taşındı.