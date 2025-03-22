Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın ifadesiyle ilgili avukatından açıklama

SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, basın açıklamasıyla sürece ilişkin bilgi verdi. Ersöz, suçlamaların dayanağı olarak gösterilen bilgi ve belgelerin tamamıyla yorumlara dayandığını kaydetti.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, basın açıklaması düzenleyerek Şahan'ın dosyası hakkında bilgi verdi. İddiaların somut verilere dayanmadığını ve iki gizli tanık ifadesinin bulunduğunun kendilerine söylendiğini açıklayan Ersöz, “Ama bu açıklamalara baktığımızda da hiçbirisinin somut delillerle desteklenmediğini, tıpkı daha önceki benzer yargılama süreçlerinde olduğu gibi afaki ve genel; sadece kulaktan duyma, uydurma olarak nitelendirebileceğimiz bir takım isnat Sayın Başkana yöneltildiğini orada gördük” ifadelerini kullandı.

Ersöz, “İsnat edilen suçların mesnetsizliği karşısında masumiyetimiz açık ve net bir şekilde ortada.” diye konuştu.

Hüseyin Ersöz, konuya ilişkin Şişli Belediyesi önünde17.00’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Şahan’ın ifade işlemlerinin tamamlandığını aktaran Ersöz, isnat edilen suçlamalarla ilgili olarak Şahan’ın ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Ersöz, “Temel itibariyle aslında bu suçlamaların dayanağı olarak gösterilen bilgilerin ve belgelerin tamamıyla afaki yorumlara dayandığını, söz konusu suçlamanın ve gözaltına alınma tedbirine dayanak olarak kabul edilen hususların aslında dayanaksız olduğunu, bunların temel itibariyle afaki bir takım değerlendirmeleri ve yorumlara dayalı olduğunu orada açıkladık.” dedi.

Hüseyin Ersöz, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeden şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cep telefonu sinyal bilgilerine dayanılarak özellikle Sayın Başkanın; işte bildiği yine aynı dosya kapsamındaki başka kişilerle aynı yerde bulunduğu onlarla telefon irtibatında olduğu şeklindeki bir takım değerlendirmeler var. Biz bu konudaki özellikle telefon kayıtlarına itiraz ettiğimizi bunlarla ilgili olarak yapmış olduğumuz itirazların yine süreç içerisinde sulh ceza hakimliklerinin önünde bulunduğunu ifade ettik. Diğer taraftan yine dosyanın içerisinde aslında hiçbir somut veriye dayanmayan iki gizli tanık ifadesinin bulunduğu bize söylendi. Ama bu açıklamalara baktığımızda da söz konusu açıklamaların hiçbirisinin somut delillerle desteklenmediğini, tıpkı daha önceki benzer yargılama süreçlerinde olduğu gibi afaki ve genel; sadece kulaktan duyma, uydurma olarak nitelendirebileceğimiz bir takım isnat Sayın Başkana yöneltildiğini orada gördük. Diğer taraftan Sayın Başkanın sivil toplum örgütlerinde yapmış olduğu bir takım çalışmaların da yine burada bize soru olarak yöneltildiğini ifade etmek gerekiyor. Bunların da yine hiçbir şekilde bir suç isnadı olamayacağından bir keza altını çizelim. Biz orada gerek hukuki olarak gerekse de fiili olarak ayrıntılı bir şekilde kolluğun sormuş olduğu sorulara, beyanlarda bulunduk. Ancak en büyük çekincelerimizden bir tanesi tabii ki biz avukatların da yine henüz dava dosyasının içerisindeki soruşturma dosyasının içerisindeki delillere ulaşamadığı bir ortamda bazı gazeteciler tarafından bunların televizyon ekranlarında, sosyal medyada ya da internet sayfalarında yayınlanması oldu. Bu hususla ilgili olarak da Sayın Başkan tarafından mesleki kariyerinin, itibarının ve yine saygınlığının hedef alındığına yönelik değerlendirmeleri de yine kolluk ifadesinde bunları ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve anlattı.”