Şişli'de örnek bir hak mücadelesi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in “Şişli’nin mallarını, Şişli’ye geri kazandırma” mücadelesi; hukuk fakültelerine ders, filmlere konu, tüm yerel yönetimlere örnek olacak cinsten…

Muammer Keskin, 2019 yerel seçimlerden önce Şişli’ye bir söz vermiş ve Belediye Meclisi’nde başkan olarak katıldığı ilk oturumda bu sözü tekrarlamıştı: “Şişli halkına ait olan malları geri alacağım” Görev süresince bu sözünün gereğini defalarca yerine getirdi. Hala da bu mücadeleyi vermeye devam ediyor.

Keskin, Şişli Belediyesi’ne ait olan; ama Mustafa Sarıgül döneminde devredilen milyarlık arsaları, mafyanın eline geçen otoparkları ve reklam mecralarını, değerinin çok altında kiralanan varlıkları geri almayı başardı.

Kamuoyunda da sık sık gündeme gelen, 2012 ve 2014 yıllarında dönemin Belediye Başkanları tarafından ve değeri 500 milyon doların üstünde Şişli Meslek Yüksekokulu’na (ŞMYO), devredilen taşınmazları, Şişli’ye geri kazandırmak için de Keskin, son derece kararlı ve bu konuda önemli mesafe almış durumda. 2017 yılında başlayan hukuk mücadelesi; Keskin’in Şişli Belediye Meclisi’nde aldırdığı devir iptal kararları ve açılan 6 ayrı dava ile daha güçlendirildi. Keskin’in kendisini vazgeçirmek için yapılanlara boyun eğmemesi ve kararlılığı, entrikalar, tehditler, mahkemelerin Şişli Belediyesi lehine verdiği kararlara uymayan ŞMYO… Tüm bu mücadeleler; hukuk fakültelerine ders, filmlere konu, tüm yerel yönetimlere örnek olacak cinsten.

Geç gelen adalet, adalet değildir

Gelinen son nokta ile ilgili açıklamada bulunan Muammer Keskin, “Şişli’nin mallarını, Şişli’ye geri kazandırma mücadelemize, ödün vermeden devam ediyoruz. Değeri 500 milyon doların üstünde olan taşınmazların Belediyemize devrine ilişkin lehimize olan mahkeme kararlarına rağmen, ŞMYO, yargı kararlarına saygı göstermemekte, bu gayrimenkulleri Şişli Belediyesi’ne diğer bir ifade ile Şişli halkına iade etmesi gerekirken anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Yargı süreci son derece ağır bir şekilde ilerlemekte, geç gelen adalet adalet değildir ve her geçen gün Şişli halkının zararına olmaktadır” şeklinde bilgi verdi.

“Şişli’nin mallarını, geri alana kadar mücadelem bitmeyecek”

Muammer Keskin sözlerine şöyle devam etti: “Son olarak MYO avukatlarınca sulh görüşmesi teklif edilmiş, bu doğrultuda 31 Ekim 2023 tarihli Şişli Belediye Meclisi toplantısında, bana sulh görüşmesi yapma yetkisi verilmiştir. Sulh görüşmesi, hukuki bir tabir olup, karşı tarafın isteklerini kabul etme anlamına asla gelmediği gibi, alınan yetki bir imza yetkisi de değildir. Yapılacak olası sulh görüşmesinin her detayını hem Şişli Belediyesi Meclisi’ne hem de kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklayacağım. Herkes bilsin ki Şişli’nin peşkeş çekilen tüm mallarını geri alana kadar mücadelemiz bitmeyecek.”

Muammer Keskin’in Şişli’ye geri kazandırdıkları