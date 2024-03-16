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  4. Turgut Altınok'un 67 dairesinin bulunduğu sitede tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

Turgut Altınok'un 67 dairesinin bulunduğu sitede tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

Turgut Altınok'un 67 dairesinin bulunduğu sitede tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
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AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un sosyal medya hesabından açıkladığı mal varlığına ilişkin tartışmalar sürerken “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Kendisine yöneltilen soruya "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" şeklinde yanıt veren Altınok, dün, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı.

Yayımladığı listede, gayrimenkullerine yer veren Altınok, araç, para ve mücevher gibi diğer bazı servet unsurlara ilişkin herhangi bir bilgilendirmeye ise yer vermedi.

Altınok'un yayımladığı mal varlığı listesi hakkında tartışmalar sürerken sahibi olduğu bir gayrimenkule ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Turgut Altınok’un “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı. 

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un sosyal medya hesabından açıkladığı mal varlığına ilişkin tartışmalar sürerken “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi turgut altınok
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