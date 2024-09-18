Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri başladı

Beş gün boyunca yüzlerce yazar, şair, yayınevi, sanatçıya kapılarını açan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri görkemli bir törenle başladı. Organizasyonun açılışına okuduğu şiirle renk katan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Kültür ve sanata ayrılan zaman, verilen değer aydınlık geleceğimiz için en büyük yatırımlardan biridir” dedi

Sarıyer’in, Türkiye çapında tanınan en prestijli etkinliği Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri, Kireçburnu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şiir Teknesi’nin Boğaz Turu, Brass Band Performans ile görkemli bir şekilde açılan Edebiyat Günleri’ne; Şair Tansel Öngel ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, okudukları şiirlerle renk kattı.

“BOĞAZ’DA EDEBİYAT ESİNTİSİNİN TADINI ÇIKARMANIZI DİLERİM”

Bu yıl 300 yazar, 32 yayınevinin katıldığı; söyleşiler, imza günleri, konserler gibi birçok etkinliğin hayat bulduğu Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, kültür ve edebiyata verilen değerin ayrılan zaman ve bütçenin ülkemizin, beldemizin aydınlık geleceği açısından çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Birincisinde meclis üyesi olarak katıldığım, 11. sine belediye başkanı olarak huzurunuza çıktığım Edebiyat Günleri’ni çok önemsiyorum. Bundan sonra da organizasyonumuzun değerinden hiçbir şey kaybetmeden devam edeceğinin garantisini sizlere veriyorum. Arkadaşlarımız çok güzel bir alan hazırladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Harika bir kültür - sanat şöleni yaşayacağız. Beş gün boyunca Boğaz’da edebiyat esintisinin tadını çıkarmanızı istiyorum. Tüm komşularımızı ve İstanbullu hemşehrilerimizi etkinliğimize bir kez daha davet ediyor, katılımınız dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

EDEBİYAT GÜNLERİNE İLGİ YOĞUNDU

Konuşmaların ardından etkinlik yönlendiriciliğini Gülşen İşeri’nin yaptığı, Cengiz Bozkurt, Gonca Vuslateri, Hilal Saral’ın konuşmacı olarak katıldığı “Dizilerde ve Filmlerde Edebi Uyarlamalar” söyleşinin ardından, Program Yapımcısı Serhan Asker’in “Acı Yoruldu” kitabı üzerine söyleşi ile devam etti. Eypio şarkılarıyla Sarıyer ve İstanbullulara eğlenceli saatler yaşatan Uluslararası 11.Sarıyer Edebiyat Günleri’nin birinci günü sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda siyasetçinin telgraflarıyla organizasyonu düzenleyenleri ve katılımcıları selamladığı programa, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan, Metin Tam, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda Sarıyerli katıldı.