Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali 8. Kez Kartal’da Başlıyor

Kartal Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinden kadın temalı şiir üreten şairleri bir araya getiren “Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali”ne bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Festival, 21–23 Kasım 2025 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek.

Kartal Belediyesi’nin resmi sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlik, UNESCO’ya bağlı World Festival of Poetry (WFP), World Poetry Movement (WPM) ve BRICS Writers Association iş birliğiyle hayata geçirilecek. Festivalin bu yılki teması, “Gazze katliamından sonra medeniyetten ve insanlıktan söz edilebilir mi?” olarak belirlendi. Kadın sorunlarını, toplumsal değişimleri ve güncel küresel krizleri odağına alan program, dünyanın dört bir yanından gelen şairleri Kartal’da buluşturacak. Festival, kadın odaklı uluslararası şiir etkinliği olmasıyla Türkiye’de bir ilk olma niteliğini sürdürüyor.

Açılış Soğanlık Kültür Merkezi’nde yapılacak

Festivalin açılış töreni, 21 Kasım Cuma günü 18.00–22.00 saatleri arasında Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Katılımcı şairler kendi dillerinde şiirler okuyacak; programda ayrıca Malik Enes Gümüşlü’nün yönettiği “Rüzgârın Taşıdığı” adlı şiir tiyatrosu sahnelenecek. Gece, Prof. Dr. Serdar Epözdemir ve Özge Orhan’ın müzik dinletisiyle son bulacak.

2025 FeminİSTANBUL onur ödülü Betül Mardin’e verilecek

Festival kapsamında her yıl verilen FeminİSTANBUL Onur Ödülü’nün bu yılki sahibi, halkla ilişkiler alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri olan Betül Mardin olacak. Ödül, açılış gecesinde takdim edilecek.

Uluslararası katılım ve üç günlük program

Festival boyunca Çin, Avustralya, İran, İtalya, Macaristan, Lübnan, Afganistan ve daha pek çok ülkeden şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirlerle dile getirecek. Etkinliğin ikinci günü Yeditepe Üniversitesi’nde şiir okumaları ve “Türk ve İran Şiirinde Kadın Hareketi” başlıklı söyleşiyle devam edecek. Son gün ise yabancı konuklar için düzenlenen tarihi yarımada gezisi ve 18. İstanbul Bienali kapsamındaki Zihni Han ziyareti ile program tamamlanacak.

Uluslararası antoloji Kartal Belediyesi’nin desteğiyle yayımlandı

Festivalin geleneksel parçalarından biri olan “2024–2025 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi” de Kartal Belediyesi’nin desteğiyle yayımlandı. Dünyadan ve Türkiye’den 94 şairin yer aldığı antoloji, kadın sorunlarına şiir üzerinden dikkat çekmeyi amaçlayan seri içinde 6. kitap olarak okurlarla buluştu.

