Üsküdar Belediyesi'nden algı operasyonuna sert tepki

Üsküdar Belediyesi, sosyal medyada semt pazarının ardından çöplerin temizlenmediği iddialarını yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Üsküdar Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 123 araç ve 741 personel ile günde 5 vardiya olarak temizlik çalışmalarına devam ediyor.'' denildi.

Sosyal medyada Üsküdar'da çekildiği iddia edilen bir fotoğrafla, semt pazarının ardından çöplerin temizlenmediği öne sürüldü. Üsküdar Belediyesi, söz konusu fotoğrafın Üsküdar'da çekildiği iddialarını yalanladı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformlarında bugün yapılan bazı paylaşımlarda belediyemizin dün kurulan bir semt pazarının ardından sokakta oluşan çöpleri temizlemediği, sokağın şu saatlerde dahi “pis” olduğu iddia edildi.

Belediyemiz ekiplerince yapılan araştırmada, sokağın “Üsküdar’a ait olmadığı”, bir başka ilçeden paylaşılan bir görsel olduğu ve böyle bir sokak ya da yerde pazar kurulmadığı belirlendi.

Ayrıca, görselin düne ait olduğu da iddia edildi. Dün Üsküdar’da Çengelköy ve Selami Ali Mahallelerimizde pazar kurulmuştu. Bu alanlar pazarın kalkmasının ardından belediye ekiplerince temizlendi.

Bilinmelidir ki; Üsküdar Belediyesi, tüm Üsküdarlıların sağlık ve temizliğinden sorumlu olarak titiz bir çalışma sürdürmektedir. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 123 araç ve 741 personel ile temizlik çalışmalarına devam etmektedir. Ekipler günde 5 vardiya olarak çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürmektedir. Ayrıca, 33 mahallede günde 6 araçla da ilaçlama çalışması da gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulmak istenen algının farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak belediyemiz tüm ekipleriyle sahada olup, çalışmalarını dikkatle sürdürmektedir. Basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."