Üsküdar Belediyesi'nden yeni Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi

Üsküdar Belediyesi, Ünalan Mahallesi’nde Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açarak vatandaşlara yönelik hizmet ağını genişletiyor.

Açılış, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla 6 Mart Perşembe günü saat 18.45’te gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediyesi, ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları projesinin üçüncü şubesini Ünalan Mahallesinde hizmete açacak.

64 kişilik kapasiteye sahip lokantada 10 personel görev yapacak. Vatandaşlar, 12.00 - 17.00 saatleri arasında sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklerden faydalanabilecek.

Ramazan ayı süresince ise vatandaşlar iftar saatinde 40 TL’lik iftar menüsüyle oruçlarını açabilecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından 18 Kasım’da açılışı gerçekleştirilen Yavuztürk Mahallesi Kent Lokantası günlük 550 öğün, toplam 58 bin kişiye hizmet veriyor.

Yine 25 Aralık’ta açılan Burhaniye Mahallesi Kent Lokantası ise günlük 400 öğün, toplam 27 bin 600 kişiye hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofislerine bir yenisi daha ekleniyor

Öte yandan, Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla oluşturduğu Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofislerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

“Üsküdar Yenileniyor” projesi kapsamında, Bahçelievler ve Yavuztürk mahallelerinden sonra Ünalan Mahallesi de bu hizmetten yararlanacak.

Ünalan’da açılacak yeni ofis, riskli yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi sürecini çok daha etkin hale getirecek.



Üsküdar Belediyesi’nin dönüşümde öncü olacağı bu süreçte, güvenli, hızlı ve uygun maliyetli bir dönüşüm sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

Belediye, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, mahalle ölçeğinden bireysel yapı dönüşümüne kadar geniş kapsamlı çözümler üretmeye devam edecek.