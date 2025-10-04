Yeşil Bodrum Mandalini Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilerden Yeşil Bodrum Mandalini alımlarına devam ediyor.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, coğrafi işaretli, kendine has kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum Mandalini’nin erken hasadıyla üreticiye katkı sağlamak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
15 Üreticiden 7 Bin 600 Kilogram Yeşil Bodrum Mandalini Alındı
Bodrum Mandalini’nin geniş kitlelere ulaştırılması, bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu hafta ilçe genelindeki 15 üreticiden toplam 7 bin 600 kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi.
Alınan mandalinanın 7 bin 100 kilogramı Mersin’de bulunan bir gıda firmasına, 500 kilogramı ise Denizli’de bulunan bir gıda firmasına gönderildi.
Restoranlarda Yeşil Bodrum Mandalini Detayı
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, toplam 12 bin kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı yapıldı. Bu alımın yaklaşık 2 bin kilogramı, İstanbul’da menülerinde Bodrum Mandalini’ne yer veren restoranlara gönderildi.
Çalışmalar Devam Edecek
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bodrum Mandalini’nin hak ettiği değeri bulması için başlattığı çalışmalarını farklı projelerle sürdürecek.
Ayrıca, Yeşil Bodrum Mandalini’nin ilçe genelindeki tüm belediye kafe ve restoranlarında, 350 gramlık şale ambalajlarda perakende satışı da devam ediyor.
Tonajlı alımlar için Bodrum Belediye Gıda A.Ş.’ye 0 (533) 168 90 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol