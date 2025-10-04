  1. Anasayfa
Yeşil Bodrum Mandalini Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilerden Yeşil Bodrum Mandalini alımlarına devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, coğrafi işaretli, kendine has kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum Mandalini’nin erken hasadıyla üreticiye katkı sağlamak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

15 Üreticiden 7 Bin 600 Kilogram Yeşil Bodrum Mandalini Alındı

Bodrum Mandalini’nin geniş kitlelere ulaştırılması, bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu hafta ilçe genelindeki 15 üreticiden toplam 7 bin 600 kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi.

Alınan mandalinanın 7 bin 100 kilogramı Mersin’de bulunan bir gıda firmasına, 500 kilogramı ise Denizli’de bulunan bir gıda firmasına gönderildi.

Restoranlarda Yeşil Bodrum Mandalini Detayı

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, toplam 12 bin kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı yapıldı. Bu alımın yaklaşık 2 bin kilogramı, İstanbul’da menülerinde Bodrum Mandalini’ne yer veren restoranlara gönderildi.

Çalışmalar Devam Edecek

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bodrum Mandalini’nin hak ettiği değeri bulması için başlattığı çalışmalarını farklı projelerle sürdürecek.

Ayrıca, Yeşil Bodrum Mandalini’nin ilçe genelindeki tüm belediye kafe ve restoranlarında, 350 gramlık şale ambalajlarda perakende satışı da devam ediyor.

Tonajlı alımlar için Bodrum Belediye Gıda A.Ş.’ye 0 (533) 168 90 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.

