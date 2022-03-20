''Yılın Kadın İstihdamı Sağlayan Belediye Başkanı Ödülü'' Başkan Seçer'in

Başkan Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, bu yıl ilk kez düzenlenen Çukurova Kadın Zirvesi'nin ''Kadın Başarı Ödül Töreni''ne katıldı. Törende; ''Yılın Kadın Kooperatifi'' ödülünü Mersinden Kadın Kooperatifi adına Meral Seçer alırken, ''Yılın Kadın İstihdamı Sağlayan Belediye Başkanı'' ödülü ile Büyükşehir’in ''Kır Çiçekleri Projesi’ne layık görülen ''Geleceğin Sporcu Kadınları Projesi'' ödülü Başkan Seçer’e takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Kadın Gülerse Dünya Güler” ana temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Çukurova Kadın Zirvesi’nin ‘Kadın Başarı Ödül Töreni’ne katıldı.

Törende; ‘Yılın Kadın Kooperatifi’ ödülünü Mersinden Kadın Kooperatifi adına Meral Seçer alırken, ‘Yılın Kadın İstihdamı Sağlayan Belediye Başkanı’ ödülü Başkan Seçer’e takdim edildi. Ayrıca, ‘Geleceğin Sporcu Kadınları Projesi’ ödülüne de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kır Çiçekleri Projesi’ layık görüldü ve ödül Başkan Seçer’e takdim edildi.

Meral Seçer: “Bu ödülü tüm kadınlarımızın adına alıyorum”

BN Hotel’de gerçekleştirilen ve sunuculuklarını Yeliz Doğramacılar Arman ile Cengiz Ayaz’ın yaptığı ödül törenine, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sanat ve iş dünyasından çok sayıda temsilci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

‘Yılın Kadın Kooperatifi’ ödülünü Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’e, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu takdim etti. Meral Seçer, “Böyle değerli bir ödüle layık görülmek, tabi kooperatif adına çok mutluluk verici. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesinde kooperatifçilik çok önemli. Kadınlarımızla çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza aynı azimle, aynı enerjiyle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ödülü de tüm kadınlarımızın adına alıyorum” dedi.

Başkan Seçer: “Belediyemde kadın çalışanların oranını artırmak bir lütuf değil”

Başkan Seçer’e ‘Yılın Kadın İstihdamı Sağlayan Belediye Başkanı’ ödülünü Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt takdim etti. Başkan Seçer, yapılan organizasyonun çok değerli olduğunu ifade ederek, “Bu ödül elbette çok değerli ama bu bizim görevimiz. Aslında bir anlamda adaleti sağlıyoruz. Toplum %50 kadın, %50 erkek. Şimdi bir Belediye Başkanı olarak Belediyemde kadın çalışanların oranını artırmak bir lütuf değil. Kadınlarımız önemli, kadınlarımız değerli. Çalışma hayatında, siyasal yaşamda, her alanda önemli ve değerli” dedi. Kadınların değerini bildiklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini ifade eden Başkan Seçer, “Bizler Atatürkçü insanlarız, çağdaş insanlarız, ülkemizi seviyoruz. Biz seküler insanlarız. Kadınımızı başımızın tacı yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir çalışma oy zamanı geldiği zaman onların oylarını devşirmeye, yani siyasal ranta dönük çalışmalar değil. Bunu samimiyetle söylüyorum ve sizlerin de inanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Geleceğin Sporcu Kadınları Projesi Ödülü’ Kır Çiçekleri’nin

Gecede, ‘Geleceğin Sporcu Kadınları Projesi Ödülü’ de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kır Çiçekleri Projesi’ne verildi ve ödülü Başkan Seçer, UCİM Başkanı Saadet Özkan Efe’den aldı.

Başkan Seçer ise ‘Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü’nü Serpil Tamur’a verdi. Tamur konuşmasında, Adana’da dizi çektiklerini anlatarak, “Yaptığım ilk şey gelir gelmez Mersin’i ziyaret etmek oldu. İnanın müthiş etkilendim Mersin’den. Sizi bunun için kutluyorum” ifadelerini kullandı.