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Baku ID 2025: Bölgenin En Büyük Girişimcilik ve İnovasyon Festivali Yeniden Bakü’de

Baku ID 2025: Bölgenin En Büyük Girişimcilik ve İnovasyon Festivali Yeniden Bakü’de
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Baku ID 2025, girişimcilere uluslararası tanıtım ve doğrudan yatırım imkânları sunarak, Kafkasya’nın en büyük inovasyon ve girişimcilik buluşması olma özelliğini sürdürüyor.

 Baku ID 2025, girişimcilere uluslararası tanıtım ve doğrudan yatırım imkânları sunarak, Kafkasya’nın en büyük inovasyon ve girişimcilik buluşması olma özelliğini sürdürüyor. 19–20 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan bu festival, iki gün içerisinde hem bölgesel hem de uluslararası girişimcilik dünyasını Bakü’de bir araya getirmeyi hedefliyor. Biletler satışa sunulmuş durumda ve teknoloji ile girişimcilik alanında geleceği şekillendirmek isteyen herkes için kapılar açık.

Festival, bu yıl Bakü’nün en dikkat çekici iki farklı noktasında düzenlenecek: Jolly Joker Baku ve Taş Salnamə Müzesi. Bu iki mekân, hem kültürel derinliği hem de modern dokunuşlarıyla Baku ID’nin yenilikçi ruhuna ev sahipliği yapacak. Katılımcılar hem tarihi atmosferi hissedecek hem de geleceğe yön veren fikirlerle iç içe olacaklar.

Baku ID 2025, SABAH.HUB İnovasyon Merkezi tarafından organize ediliyor ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı, SOCAR, PASHA Holding ve Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi (C4IR) gibi stratejik partnerlerin desteğiyle güçleniyor. “The Regional Nexus” temasıyla gerçekleşecek olan etkinlik, farklı ülkelerden gelen girişimciler, yatırımcılar ve uzmanlar arasında yeni bağlantılar kurmayı amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında Avrupa, MENA ve Orta Asya’dan gelen yatırımcılar, girişimciler, kurumsal ortaklar, ekosistem liderleri ve fikir önderleri bir araya gelecek. Festival boyunca katılımcılar, startup sunumları, yatırımcı eşleşmeleri, panel oturumları, uygulamalı atölyeler, kültürel etkinlikler, afterparty’ler ve etkileyici networking fırsatları ile dolu yoğun bir programa dahil olacaklar.

Baku ID 2025, girişimcilere sadece fikirlerini sunacakları bir alan değil, aynı zamanda uluslararası jüri üyeleri önünde yarışma fırsatı, doğrudan yatırım bağlantıları kurma imkânı ve ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak uzman destekli oturumlara katılma şansı sunuyor. Farklı sektörlerden temsilcilerin bir araya geleceği bu platform, yeni iş birliklerinin doğması için ideal bir ortam yaratıyor.

2022 yılında ilk kez düzenlenen Baku ID, bugüne kadar 9.500’den fazla katılımcıyı ağırladı, 200’ün üzerinde startup’ı sahneye çıkardı ve toplamda 2,5 milyon AZN’lik erken aşama yatırımın önünü açtı. Bu rakamlar, Baku ID’nin Avrasya bölgesinde ne denli etkili bir inovasyon platformu olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Eğer siz de bu benzersiz inovasyon deneyiminin bir parçası olmak, küresel sahneye adım atmak ve geleceği şekillendiren fikirlerle tanışmak istiyorsanız, şimdi bakuid.com adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir ve biletinizi bakuid.com/buy-ticket üzerinden temin edebilirsiniz.

 

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