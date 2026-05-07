Sünnet Kurbanı Bağışı: Fıkhi Kurallar ve Şeffaf Şükür Süreci

Bir çocuğun dünyaya gelişi, aile için tarifsiz bir sevinç kaynağı olduğu kadar İslami bir şükür sorumluluğunu da beraberinde getirir. İslam fıkhında, yeni doğan çocuk için Allah'a şükür amacıyla kesilen bu kurbana "Akika", halk arasındaki yaygın diliyle "Sünnet Kurbanı" denilmektedir. (Not: Şafii fıkhında Kurban Bayramı'nda kesilen kurban da "Sünnet-i Müekkede" hükmündedir).

Hangi niyetle olursa olsun; bu şükür ibadetinin fıkhi usullere uygun kesilmesi ve etinin emanet bilinciyle "gerçek ihtiyaç sahiplerine" ulaştırılması, ibadetin sahih (geçerli) olması açısından hayati bir öneme sahiptir. Peki, vekalet yoluyla sünnet kurbanı bağışı yaparken fıkhi olarak nelere dikkat etmelisiniz?

Sünnet (Akika) Kurbanı Nedir ve Fıkhi Önemi Nelerdir?

Sünnet (Akika) kurbanı, çocuğun doğumunun yedinci gününde veya daha sonraki bir zamanda Allah'a şükretmek niyetiyle kesilen nafile kurbandır. Bu ibadet, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bizzat uyguladığı bir sünnettir.

Dini açıdan bu bağış, sadece kan akıtmak değil, ümmet bilinciyle paylaşımdır. Kesilen kurban etinin ihtiyaç sahiplerine (yetim, yoksul) dağıtılması esastır. Bu yönüyle sünnet kurbanı, ailenin sevincini binlerce kilometre ötedeki yoksul bir sofranın duasına (kurbiyet) dönüştüren sarsılmaz bir köprüdür.

Liyakatsiz Kurumların Fıkhi Riskleri Nelerdir?

Bir kurban ibadetinin Allah katında kabulü, niyetin saflığı kadar fıkhi uygulamanın tavizsiz doğruluğuna da bağlıdır. Bağışçıların şeffaf olmayan kurumlarda en sık düştükleri fıkhi hatalar şunlardır:

Hisse İhlalleri: Büyükbaş kurbanda fıkhen en fazla 7 kişinin ortak olması kuralının aşılması, ibadetinizi batıl (geçersiz) kılar.

İslami Kesim Kusurları: Kurbanlığın yaş/sağlık vasfı taşımaması veya kıbleye dönme, besmele gibi dini şartların ehil olmayan kişilerce ihlal edilmesi.

Adresleme (Sosyal İnceleme) Hatası: Kurban etlerinin, bizzat araştırma (sosyal inceleme) yapılmadan muhtaç olmayan kişilere veya kendi yakın çevresine rastgele dağıtılması emanete ihanettir.

Şeffaflık Yoksunluğu: Vekaleti alan kurumun size kesim anını ve dağıtım raporunu görsel/dijital olarak ispatlayamaması.

Adım Adım Fıkhi ve Güvenilir Sünnet Kurbanı Süreci

Doğru bir vekalet süreci, bağışçının niyetinden etin yoksula ulaşmasına kadar şu liyakatle yürütülmelidir:

Dijital Vekalet ve Niyet: Bağışçı, platform üzerinden niyetini (Akika / Şafii Sünnet Kurbanı vb.) belirterek vekaletini liyakatli kuruma devreder. Kurbanlık Tedariki: İslami şartlara tam uygun (yaşını doldurmuş, azası tam) hayvanlar veteriner denetimiyle seçilir. İslami Kesim: Bayramı beklemeden (veya bayram günü), vakit kaybetmeksizin ehil kasaplarca tekbir ve besmele ile hijyenik kesim yapılır. Hakkaniyetli Dağıtım: Etler soğuk zincir bozulmadan parçalanır. Saha ekiplerince bizzat "sosyal incelemesi" yapılmış yetim ve dezavantajlı ailelere, insan onuru korunarak kapı kapı dağıtılır. Anlık Raporlama: Kesim gerçekleştiği an bağışçıya SMS atılır ve sürecin şeffaf (görsel) raporu sunulur.

Sahada Devlet Onaylı Liyakat: Beşir Derneği Vizyonu

Evladınızın doğum şükrünü ifade eden bu ağır fıkhi emaneti kime teslim edeceksiniz? Yanıt; sahadaki tecrübesini devletin en üst kademeleriyle tescillemiş köklü kurumlardır.

2011'de kurulan, 2013'te Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü alan ve 2015 yılında bizzat Cumhurbaşkanı imzası ve kararıyla "İzin Almadan Yardım Toplama Yetkisine" kavuşan Beşir Derneği, bu liyakatin devlet nezdindeki en sarsılmaz temsilcisidir. Üstelik derneğimiz; AFAD tarafından "Orta Seviye Arama Kurtarma" ve "A Sınıfı Beslenme" akreditasyonlarına sahip profesyonel bir afet lojistik gücüdür.

Genel Başkan Fatih Sarıyar liderliğinde, binlerce gönüllünün ekip ruhuyla yürütülen bu yapı; Kahramanmaraş depremlerinde devletimizden layık görülen "Üstün Fedakarlık Madalyası"nın sahadaki hakkını vererek, yurdumuzun dört bir yanından Gazze'ye, Afrika'dan Arakan'a kadar merhamet taşımaktadır.

Kurumumuzun geliştirdiği BEYSİS (Beşir Yönetim ve İzleme Sistemi) sayesinde, sünnet kurbanı bağışınız dijital bir zırhla korunur, fıkhi fonu karışmaz ve sadece gerçek ihtiyaç sahibine ulaşır.

Şükrünüzü Yoksulun Duasına Dönüştürün

Sünnet (Akika) kurbanı bağışı, evinize doğan bir sevinç güneşinin; binlerce kilometre ötedeki karanlık, yoksul bir çadırı ısıtmasıdır. Bu, sadece bir et dağıtımı değil; çocuğunuzun ardında bırakacağı iyilik mirasının ilk ve en bereketli adımıdır.

Eğer emanetinizi fıkhi kurallara tavizsiz uyan, liyakatli ve devlet güvencesindeki ellere teslim etmek isterseniz; Beşir Derneği aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerinize umut olabilirsiniz. Unutmayın, gerçek huzur; şükrünüzün hakkıyla yerine ulaştığını bilmektir.

