  3. ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü

ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü

ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü
ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan orman yangınlarında 120'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

ABD’nin Georgia eyaletinde çıkan iki büyük orman yangınında 120’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, eyaletin güneydoğusunda devam eden yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirterek, en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiği kaydedildi. Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini aktaran yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu ifade etti.

DHA

Etiketler abd georgia orman yangını
