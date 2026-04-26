ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü
ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan orman yangınlarında 120'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
ABD’nin Georgia eyaletinde çıkan iki büyük orman yangınında 120’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, eyaletin güneydoğusunda devam eden yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirterek, en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiği kaydedildi. Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini aktaran yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu ifade etti.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol