  4. Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği korku dolu anlara sahne oldu. Peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine salonda büyük panik yaşanırken, Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edildi. Olay sonrası açıklama yapan Trump, silahlı saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan mesajında "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan donald trump silahlı saldırı
