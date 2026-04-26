Mersin'de tarlada bomba paniği

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sarımsak tarlasında bomba bulunduğu iddiası kısa süreli paniğe yol açtı.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde yaşanan olayda, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet birimlerine bağlı bomba imha uzmanının müdahalesiyle şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede cismin oldukça eski olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirlendi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA