  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den kafa karıştıran İran açıklaması

ABD'den kafa karıştıran İran açıklaması

ABD'den kafa karıştıran İran açıklaması
Güncelleme:

ABD'den İran savaşıyla ilgili kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine diplomasi kapısını aralarken, ABD Savunma Bakanı Hegseth ''Bugün İran'a yönelik saldırıların en yoğun günü olacak'' açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik sürdürdüğü operasyonlar hakkında Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sahada üstünlüğü ele geçirdiklerini savunan Hegseth, “Bugün, en çok savaş uçağı ve bombardıman uçağının katıldığı, İran içindeki saldırılarımızın en yoğun günü olacak. İstihbaratımız her zamankinden daha iyi ve isabetli” ifadelerini kullandı.

İran'ın kendi güçleri sistematik olarak yok edildiği ve zayıflatıldığı için bilinçli olarak masumları hedef aldığını öne süren Hegseth, “İran yapayalnız ve fena halde kaybediyor. Düşmanı amansız bir şekilde eziyoruz. Bunu kendi zaman çizelgemizde ve kendi seçimimizle yapıyoruz. Hedefe kilitlenmiş durumdayız” diye konuştu.

Operasyonun temel amaçlarının aynı kaldığını belirten Hegseth, bu hedefleri; İran'ın füze stoklarını, fırlatıcılarını ve savunma sanayi altyapısını yok etmek, İran donanmasını ortadan kaldırmak ve ülkenin nükleer silah elde etmesini kalıcı olarak engellemek şeklinde sıraladı. İran'ın nükleer bir bomba yapmaya doğru hızla ilerlediğini iddia eden Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın buna asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Hegseth ayrıca, son 24 saat içerisinde İran'ın savaşın başından bu yana en düşük sayıda füze ateşlediğini söyledi.

Trump'tan savaşın akışını değiştirecek geri adımTrump'tan savaşın akışını değiştirecek geri adımDünya
Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi: ''20 kat daha şiddetli vururuz!''Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi: ''20 kat daha şiddetli vururuz!''Dünya

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti
Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı
Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor...
Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor...
Dövmeleriyle ve iddialarıyla olay olmuştu... Yeni mesleğini açıkladı
Dövmeleriyle ve iddialarıyla olay olmuştu... Yeni mesleğini açıkladı
Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Etiketler abd İran savaş Pete Hegseth
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç katibe kasetli şantaj şoku! Sosyal medya aşkı hayatını kabusa çevirdi Genç katibe kasetli şantaj şoku! Sosyal medya aşkı hayatını kabusa çevirdi Hafize Gaye Erkan'ın yeni adresi belli oldu Hafize Gaye Erkan'ın yeni adresi belli oldu Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt İstanbul'da uzun namlulu silahlarla 20 milyon TL'lik soygun anı kamerada! İstanbul'da uzun namlulu silahlarla 20 milyon TL'lik soygun anı kamerada! Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Dövmeleriyle ve iddialarıyla olay olmuştu... Yeni mesleğini açıkladı Dövmeleriyle ve iddialarıyla olay olmuştu... Yeni mesleğini açıkladı
Ahmet Çakar'dan Liverpool - Galatasaray maçı öncesi tartışma yaratan tahmin Ahmet Çakar'dan Liverpool - Galatasaray maçı öncesi tartışma yaratan tahmin Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor İftar ve yardım programları için servet talep ettiği iddia edilen Celal Karatüre sessizliğini bozdu İftar ve yardım programları için servet talep ettiği iddia edilen Celal Karatüre sessizliğini bozdu Trump'tan savaşın akışını değiştirecek geri adım Trump'tan savaşın akışını değiştirecek geri adım Telefonu İspanya'ya gönderilmişti... Rojin soruşturmasında hayal kırıklığı yaratan gelişme Telefonu İspanya'ya gönderilmişti... Rojin soruşturmasında hayal kırıklığı yaratan gelişme Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi Balıkçılar yumruk yumruğa birbirine girdi; sebebi pes dedirtti! Balıkçılar yumruk yumruğa birbirine girdi; sebebi pes dedirtti! Antalya Körfezi'nde korkutan deprem Antalya Körfezi'nde korkutan deprem 12 yaşındaki minik Sahra, 4 yıldır savaştığı sağlık sorununa rağmen Avrupa'nın zirvesine yürüyor! 12 yaşındaki minik Sahra, 4 yıldır savaştığı sağlık sorununa rağmen Avrupa'nın zirvesine yürüyor! İran ateşkes için tek şartını açıkladı İran ateşkes için tek şartını açıkladı