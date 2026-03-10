ABD'den kafa karıştıran İran açıklaması

ABD'den İran savaşıyla ilgili kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine diplomasi kapısını aralarken, ABD Savunma Bakanı Hegseth ''Bugün İran'a yönelik saldırıların en yoğun günü olacak'' açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik sürdürdüğü operasyonlar hakkında Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sahada üstünlüğü ele geçirdiklerini savunan Hegseth, “Bugün, en çok savaş uçağı ve bombardıman uçağının katıldığı, İran içindeki saldırılarımızın en yoğun günü olacak. İstihbaratımız her zamankinden daha iyi ve isabetli” ifadelerini kullandı.

İran'ın kendi güçleri sistematik olarak yok edildiği ve zayıflatıldığı için bilinçli olarak masumları hedef aldığını öne süren Hegseth, “İran yapayalnız ve fena halde kaybediyor. Düşmanı amansız bir şekilde eziyoruz. Bunu kendi zaman çizelgemizde ve kendi seçimimizle yapıyoruz. Hedefe kilitlenmiş durumdayız” diye konuştu.

Operasyonun temel amaçlarının aynı kaldığını belirten Hegseth, bu hedefleri; İran'ın füze stoklarını, fırlatıcılarını ve savunma sanayi altyapısını yok etmek, İran donanmasını ortadan kaldırmak ve ülkenin nükleer silah elde etmesini kalıcı olarak engellemek şeklinde sıraladı. İran'ın nükleer bir bomba yapmaya doğru hızla ilerlediğini iddia eden Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın buna asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Hegseth ayrıca, son 24 saat içerisinde İran'ın savaşın başından bu yana en düşük sayıda füze ateşlediğini söyledi.

DHA