  3. Amerikan denizaltısı, İran ordusuna ait savaş gemisini batırdı! İşte o anlar...

Amerikan denizaltısı, İran ordusuna ait savaş gemisini batırdı! İşte o anlar...

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar 5. gününde şiddetlenerek devam ederken, savaşın yankıları Hint Okyanusu’na kadar ulaştı. Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait "IRIS Dena" adlı savaş gemisi, Amerikan denizaltısından fırlatılan bir torpidoyla batırıldı. Batan gemide en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bidilridi.

Orta Doğu’da patlak veren ABD-İsrail ve İran savaşı 5. gününde tüm dünyayı alarm durumuna geçirirken, Sri Lanka’dan kritik bir haber geldi. İran Deniz Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen "IRIS Dena" adlı gemi, Sri Lanka açıklarında batma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak imdat çağrısında bulundu.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, parlamentoda yaptığı acil açıklamada, sabahın erken saatlerinde IRIS Dena’dan yardım sinyali aldıklarını doğruladı. Gemide yaklaşık 180 personelin bulunduğunu kaydeden Herath, Sri Lanka Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Kurtarma operasyonunun ilk aşamasında gemiden tahliye edilen 30 yaralı denizci, Sri Lanka’nın Galle limanına getirilerek acilen hastaneye sevk edildi. Diğer mürettebatın kurtarılması için operasyonun zorlu hava koşullarına rağmen devam ettiği belirtildi.

İran’ın en modern savaş gemilerinden biri olarak bilinen IRIS Dena’nın batma nedeni henüz netlik kazanmadı. Askeri uzmanlar; geminin savaş kapsamında bir saldırıya mı uğradığı, yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi battığı sorusuna yanıt arıyor. Bölgedeki gerilim, geminin batışıyla birlikte yeni bir boyut kazandı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran savaş gemisini batırdık

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Hint Okyanusu'nda bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu düşünen bir İran savaş gemisini, 'Sessiz Ölüm' adı verilen bir torpidoyla batırdı. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olaydır. Tıpkı o savaşta olduğu gibi kazanmak için savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

En az 80 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka makamlarından ise olayın bilançosuna dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Sri Lanka Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hint Okyanusu'ndaki saldırı sonrası batan gemide en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Sri Lanka Donanması sözcüsü, kayıtlarına göre IRIS Dena adlı gemide 180 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Donanma yetkilileri, gelen acil durum çağrısı üzerine bölgeye giden kurtarma ekiplerinin 32 kişiyi sağ kurtardığını, yaklaşık 68 kişinin ise halen kayıp olarak değerlendirildiğini açıkladı.

 

İHA/DHA

