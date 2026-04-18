  1. Anasayfa
  2. Dünya
  Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ateş açıldı!

Güncelleme:

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapatmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun boğazı geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açtığı bildirildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. İngiliz Reuters haber ajansının 3 deniz güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtı.

"İran uyarı yapmadan ateş açtı"

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Umman'ın 20 deniz mili kuzeydoğusunda meydana gelen deniz güvenlik ihlaline ilişkin durum raporu yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “UKMTO, Umman'ın 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir olay meydana geldiğine dair rapor almıştır. Tankerin kaptanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 2 hücumbotun yaklaştığını ve herhangi bir telsiz (VHF) uyarısı yapılmadan tankere ateş açıldığını bildirdi. Tankerin ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Yetkililer olayı soruşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hamaney: Donanmamız, düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ordu Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Hamaney, İslam Devrimi’nin ordu açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek devrimle birlikte ordunun düşmanların ve iç unsurların etkisiyle yaşadığı zayıflık döneminin sona erdiğini ifade etti. Ordunun devrim sonrası halkla bütünleştiğini kaydeden Hamaney, "Ordu, Pehlevi rejiminin bir unsuru olmaktan çıkarak milletin yanında yer aldı. Kısa sürede ABD ve ayrılıkçı unsurların planlarına karşı durarak önemli başarılara imza attı" dedi. İran ordusunun günümüzde de ülkenin topraklarını ve bayrağını savunmaya devam ettiğini belirten Hamaney, "İnsansız hava araçları, ABD'li ve siyonist suçluları yıldırım gibi vururken, cesur donanması da düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır. Ordunun farklı alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ise artırılarak sürdürülecek, yakın dönemde gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini açıklamıştı. 

Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti. Boğaz artık dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İran yönetimi, ABD'nin uyguladığı baskı ve ablukaya, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık %20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nı kapatarak yanıt verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. 

DHA/İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler hürmüz boğazı İran ticari gemi
