  Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın evliliği resmen iptal edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliğinin iptali yönündeki kararı hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin "hukuki ehliyet yoksunluğu" gerekçesiyle verdiği iptal kararı, istinaf tarafından da onanarak kesinleşti.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İnan Kıraç’ın, Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliğe ilişkin süren hukuk mücadelesinde son nokta konuldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), yerel mahkemenin evliliği iptal eden kararını usul ve esas yönünden yerinde bularak onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nce, İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı. İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.

Kararda, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı. İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti. 

DHA

