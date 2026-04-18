  3. Diriliş Postası'nın yeni sahibi gazeteci Ersoy Dede oldu

Gazeteci Ersoy Dede, bir süredir Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü Diriliş Postası gazetesinin tüm haklarını devralarak gazetenin yeni sahibi oldu

Gazeteci Ersoy Dede’nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı “Yakında size güzel haberlerim olacak” mesajının perde arkası aralandı. Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, Dede’nin o fotoğrafta attığı imza, bir süredir yönetiminde bulunduğu Diriliş Postası gazetesinin tüm haklarını devralma anlaşmasına aitti.

2025 yılının Eylül ayında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan Ersoy Dede, bu yeni hamleyle birlikte yayın organının hem sahibi hem de tepe yöneticisi konumuna geldi. Dede döneminde fikir dergisi formatından sıyrılan gazete, daha dinamik ve merkezden yayın yapan bir habercilik çizgisine yönelmişti.

Ersoy Dede kimdir?

Meslek hayatına 1994 yılında adım atan Ersoy Dede, 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Habertürk, Ülke TV ve 24 TV gibi pek çok önemli kanalda görev alan Dede, son olarak TRT Ana Haber bülteniyle izleyici karşısına çıkmıştı. İki kitap kaleme alan deneyimli gazeteci, artık Diriliş Postası’nın patronu olarak medya dünyasındaki yolculuğuna devam edecek.

