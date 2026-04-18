  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı!

Güncelleme:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gemi geçişlerine açılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini açıklamıştı. 

Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti. Boğaz artık dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

İran yönetimi, ABD'nin uyguladığı baskı ve ablukaya, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık %20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nı kapatarak yanıt verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. 

Açıklamada, "Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin İran limanlarına gelen ve limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasına son vermediği sürece Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacağı ve kapalı kalacağı vurgulandı.

İHA

Etiketler İran hürmüz boğazı donald trump
