İran, İsrail'de sanayi bölgesini vurdu

İran, İsrail'in Beerşeba kentindeki Neot Hovav sanayi bölgesini hedef aldı. Saldırıda isabet alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirterek, bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

DHA