İran, İsrail'de sanayi bölgesini vurdu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İran, İsrail'in Beerşeba kentindeki Neot Hovav sanayi bölgesini hedef aldı. Saldırıda isabet alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirterek, bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol