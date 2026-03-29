Üniversitede taciz skandalı: Öğretim üyesi meslekten atıldı!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen Dr. Öğretim Üyesi M.B., YÖK tarafından meslekten çıkarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine geçen yıl eylül ayında başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.’nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Bunun üzerine M.B.’yi görevden uzaklaştıran üniversite yönetimi, durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, M.B.’nin meslekten çıkarılmasına karar verildi. DHA