  Binlerce ABD askeri Orta Doğu'da! Kara operasyonu mu başlıyor? İran böyle meydan okudu...

ABD, 3 bin 500 askerin bulunduğu hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu. Washington Post gazetesi ise ABD ordusunun İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını ileri sürdü. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ''Düşman bir yandan müzakere ve diyalog mesajları verirken, diğer yandan kara harekatı hazırlıklarını sürdürüyor. Askerlerimiz, onları ateşe vermemiz için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor'' açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ‘USS Tripoli’ hücum gemisinin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı bildirildi. Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ile deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı da kaydedildi.

Kara operasyonu iddiası

ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

Yetkililer risklere dikkat çekti

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

Farklı seçenekler masada

Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

"Başkomutana seçenek sunmak Pentagon’un görevi"

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

İran meydan okudu: ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 30’uncu günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ABD’nin çelişkili tutumuna dikkat çeken Muhammed Bakır Galibaf, "Düşman bir yandan müzakere ve diyalog mesajları verirken, diğer yandan kara harekâtı hazırlıklarını sürdürüyor. Askerlerimiz, onları ateşe vermemiz için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor. Atışlarımız sürüyor, füzelerimiz aktif. Azmimiz ve inancımız daha da pekişti. Düşmanın zayıf noktalarını biliyoruz ve saflarında oluşan korku ve paniği açıkça görüyoruz. Son günlerde müzakereye ilişkin düşman cephesinden farklı açıklamalar geliyor. ABD, savaşta ulaşamadığı hedefleri 15 maddelik talepler listesiyle bu kez diplomasi yoluyla elde etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

DHA/İHA

