Annesini döven cani, engel olmak isteyen eşini öldürdü

Hatay'da annesini darbettiği iddia edilen A.A., kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. (28), henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darbetmeye başladı. Bu sırada eşi E.A. (26), araya girip, kendisine engel olmak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi E.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde E.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A.’ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA