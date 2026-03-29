Gelir vergisinde yapay zeka devrede! Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren uyarı
2025 yılı kazançlarına yönelik yıllık gelir vergisi beyannamelerinin teslimi için tanınan süre 31 Mart'ta doluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisi beyan dönemi kapanırken mükelleflere çağrıda bulundu.
Bakan Şimşek, gelir vergisi beyan döneminin sonuna yaklaşıldığına dikkat çekerek; "Mükelleflerimizi beyannamelerini eksiksiz ve zamanında vermeye davet ediyoruz." dedi.
Bakanlık bünyesinde yürütülen dijitalleşme hamlesine değinen Şimşek, "Yapay zeka destekli çalışmalarla kayıt dışı faaliyetlere ilişkin tespit ve denetim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz. Vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyum büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Gelir vergisi beyan döneminin sonuna yaklaşılırken, mükelleflerimizi beyannamelerini eksiksiz ve zamanında vermeye davet ediyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 29, 2026
DHA
