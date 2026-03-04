İsrail, Lübnan'ı sabaha kadar füzelerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve iç kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan topraklarına yönelik operasyonlarını sertleştirdi. Gece boyunca devam eden hava saldırıları, özellikle sivil yerleşim alanlarını ve stratejik noktaları hedef aldı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılar sonucunda birçok bina yerle bir oldu.

Beyrut’un Güneyinde Can Pazarı

Saldırıların ilk ayağında Beyrut’un güneyindeki Aramoun ve Saadiyat bölgeleri vuruldu. Yerleşim birimlerini hedef alan füzeler sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Baalbek’te Mahalleler Hedef Oldu

Bombardımanın bir diğer durağı ise tarihi Baalbek kentiydi. Kentin El Matraba mahallesine düzenlenen saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, saldırı sonrası mahallede çok sayıda binanın çöktüğünü ve insanların elleriyle enkaz kazarak yakınlarını kurtarmaya çalıştığını aktarıyor.

İsrail: "Geniş Çaplı Saldırı Dalgası Başlattık"

İsrail ordusundan sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, sadece İran'a değil, Lübnan genelinde de hedeflere yönelik "geniş çaplı bir saldırı dalgası" başlatıldığı doğrulandı. Bu açıklama, bölgedeki savaşın Lübnan cephesinde daha da şiddetleneceğinin sinyali olarak yorumlandı.

