Karakol aşkı: Evli polis memurunun altı meslektaşıyla aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesindeki bir polis karakolunda yaşananlar ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesinde görev yapan Maegan Hall isimli bir kadın memura, aynı departmanda birlikte görev yaptığı meslektaşlarıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Dedektif Seneca Shields tarafından yürütülen soruşturmada mesai saatleri dışında gerçekleşen partiler ve görev başındayken yaşanan buluşmalar ile memurların arasındaki mesajlaşmalar inceledi. Olaya ilişkin incelemelerde Hall’in karakoldaki diğer altı polis memuruyla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ve cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

GÖREV BAŞINDA CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hall’in görev başındayken cinsel birliktelik yaşadığı hatta üçlü ilişki içerisine girdiği tespit edildi. Kocasıyla açık bir evlilikleri olduğunu ifade eden Hall, diğer polis memurlarıyla arasındaki ilişkiyi kabul etti. Soruşturmaya dahil olan bütün polis memurlarının Hall ile ilişki yaşadığını itiraf etmesinden sonra görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.Raporu yazan ve soruşturmayı yürüten İnsan Kaynakları Direktörü Andrew Patton, sekiz memura “görev sırasında cinsel faaliyet” suçundan ceza verildiğini anlattı.