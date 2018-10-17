Kırım'da bir okulda patlama: Çok sayıda ölü var

Kırım'ın liman kenti Kerç'te bir lisede bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Rusya, patlamanın okulun kantinine yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığını ve terör eylemi olduğunu duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin intihar ettiği ve cesedinin okulun içinde bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenciler olduğu açıklandı. Kırımlı yetkililer, saldırganın okulun öğrencilerinden biri olduğunu belirtiyor. Saldırganın 22 yaşında olduğu söyleniyor.

Kerç kentinde bir lisede saldırganlardan birinin okulun içinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği açıklanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombanın içinde metal parçaları olduğunu duyurdu.

KIRIM'DA 3 GÜNLÜK YAS

Patlamanın ardından okul ve içindeki kreş boşaltıldı. Kırım'da üç günlük yas ilan edildi.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Ukrayna'nın güneyindeki Kırım yarımadası 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.