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  3. Köpek sanıp eve getirdikleri hayvan meğer köpek değilmiş! Apar topar kafese koydular

Köpek sanıp eve getirdikleri hayvan meğer köpek değilmiş! Apar topar kafese koydular

Köpek sanıp eve getirdikleri hayvan meğer köpek değilmiş! Apar topar kafese koydular

ABD'nin Massachusetts eyaletinde köpek sandıkları hayvanı eve götüren aile, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile, yolda ilerlediği sırada kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Hemen arabadan inen ve köpek sandıkları hayvanı yanlarına alan aile, eve götürerek süt vermeye çalıştı.

FACEBOOK'TA PAYLAŞILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ailenin, hayvanla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından şok eden gerçek ortaya çıktı. Çünkü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun bir köpek değil yavru çakal olduğunu dile getirdi.

Ailenin sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra Massachusetts'teki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Evlerindeki hayvanın yavru bir köpek değil de yırtıcı ailesine mensup bir çakal olduğunu duyan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

Etiketler abd çakal köpek
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