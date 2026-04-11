  1. Anasayfa
  2. Dünya
  Orta doğuda sıcak gelişme: ABD, İran'ın teklifini kabul etti!

Orta doğuda sıcak gelişme: ABD, İran'ın teklifini kabul etti!

Orta doğuda sıcak gelişme: ABD, İran'ın teklifini kabul etti!
Güncelleme:

Ortadoğu'da haftalardır süren gerilim yerini kritik bir diplomasi trafiğine bıraktı. ABD'nin 8 yıldır dondurulan 6 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul ettiği açıklandı.

Reuters haber ajansının üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırdığı habere göre ABD, İran'ın Katar ve diğer yabancı bankalarda tutulan dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdi.

İranlı kaynak, bu adımın İslamabad'daki görüşmelerde Washington ile bir anlaşmaya varılması konusunda "ciddiyet" göstergesi olarak değerlendirildiğini belirtti. Söz konusu kaynak ayrıca, Washington'un dondurmayı kaldırmayı kabul ettiği varlıkların değerine ilişkin detay vermedi.

Kaynak, varlıkların serbest bırakılmasının, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı" olduğunu ve bunun görüşmelerde kilit bir konu olmasının beklendiğini vurguladı.

İkinci bir İranlı kaynak ise ABD'nin İran'ın Katar'da tutulan dondurulmuş 6 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı kabul ettiğini söyledi.

Fonlar 8 yıl önce dondurulmuştu

Söz konusu fonlar, İran'ın Güney Kore'ye yaptığı petrol satışlarından kaynaklanıyordu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 2018 yılında İran'a yeniden yaptırımlar uygulaması ve dünya güçleri ile Tahran arasında nükleer program konusunda varılan anlaşmayı iptal etmesinin ardından Güney Kore bankalarında bloke edilmişti. Katar'ın arabuluculuğuyla Eylül 2023'te gerçekleştirilen ABD-İran esir takası kapsamında söz konusu para, Katar banka hesaplarına aktarılmıştı. Esir takası, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşına karşılık paranın serbest bırakılmasını ve ABD'de tutuklu bulunan 5 İranlının serbest bırakılmasını içeriyordu. ABD yetkilileri o dönemde paranın yalnızca insani amaçlar için kullanılacağını ve ABD Hazine Bakanlığı gözetiminde İran'a gönderilen gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve tarım ürünleri için onaylı tedarikçilere dağıtılacağını söylemişti. İran'ın 2018'de dondurulan 6 milyar dolarının, ABD-İran esir takasının ardından serbest bırakılması bekleniyordu, ancak İran'ın desteklediği Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarının ardından dönemin ABD Başkan Joe Biden yönetimi fonları tekrar dondurmuştu. ABD yetkilileri o dönemde İran'ın yakın gelecekte söz konusu paraya erişemeyeceğini belirterek Washington'ın hesabı tamamen dondurma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamıştı.

İHA

Etiketler abd İran anlaşma hürmüz boğazı reuters Katar  petrol fiyatları savaş müzakere
