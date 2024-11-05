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Simpsonlar’ın ABD Başkanlığı seçimleri için tahmini belli oldu

Simpsonlar’ın ABD Başkanlığı seçimleri için tahmini belli oldu
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Bugüne kadar tüm dünya genelinde yaşanan olaylara ilişkin kehanetleriyle ünlünen The Simpsons dizisinin Kamala Harris ile Donald Trump'ın yarıştığı ABD'deki Başkanlık seçimleri için öngörüsü de belli oldu.

1989 yılından bu yana ekranlarda olan ve televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Simpsonlar, 36. sezonuyla izleyiciyi etkilemeye devam ederken Simpsons'ların ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları için yaptığı tahmin de belli oldu.

 11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi gibi önemli gelişmeler dizide konu edilmişti. Bu durum, izleyiciler arasında dizinin geleceği nasıl tahmin ettiğine dair büyük bir merak uyandırmıştı.

Dizinin belki de en kötü şöhretli vakası olan Donald Trump'ın başkan olduğunu söyleyen 2000 tarihli 'Bart To The Future' bölümü.

Lisa'nın başkan olarak yer aldığı bölüm bu. Lisa, Oval Ofis'teyken, "Bildiğiniz gibi, Başkan Trump'tan epey bir bütçe sıkıntısı devraldık." diyor. Trump'ın 2017'de ABD'nin 45. Başkanı olmasından bir hafta sonra, programın başında tahtada tekrarlanan espri şuydu: "Haklı olmak berbat bir şey." Trump'ın yönetiminin tüm başkanlar arasında en yüksek üçüncü bütçe açığı artışına imza attığı düşünüldüğünde bu tahmin fazlasıyla doğru çıktı.

Bu bölüm daha önce Kamala Harris ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olduğunda Lisa'nın başkanken giydiğine çok benzeyen mor bir takım elbise, inci kolye ve inci küpeler takmasıyla viral olmuştu. Aynı bölüm, Trump'ın Simpsonlar'ın tahmin ettiği yıl olan 2024'te başkanlık yarışına katılacağını açıklamasıyla daha da geçerlilik kazandığı için bir kez daha dolaşıma girdi. Hayranlar şimdi de bölümün zaten bilinen kahin kimliğinin Kamala Harris'in yaklaşan seçimleri kazanacağı anlamına geldiğine inanmayı tercih ediyor.

"Simpsonlar, Kamala Harris'in başkan olacağını tahmin ediyor." ve "Bu sefer Simpsonlar gerçekten geleceği tahmin etmiş olsun," yorumları yapılırken Simpsonlar'ın öngörüsünün gerçek olup olmadığı seçim sonuçlarıyla ortaya çıkacak.

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Etiketler simpsons simpsons ailesi simpsonslar abd başkanlığı seçimleri donald trump Kamala Harris
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