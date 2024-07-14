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Suikaste uğrayan Trump'tan miting kararı

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi, Trump'ın mitinglere devam edeceğini duyurdu.

Trump seçim kampanya ekibi tarafından paylaşılan mesajda, “Bu akşam erken saatlerde iletildiği üzere Başkan Trump'ın durumu iyi olup, emniyet güçlerine ve ilk müdahale ekiplerine hızlı aksiyonları için müteşekkirdir. Başkan Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görev yapmak üzere kendisini aday göstereceğimiz kongremiz için Milwaukee'de sizlerle birlikte olmayı dört gözle bekliyor. Partimizin adayı olarak Başkan Trump, ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma’ (Make America Great Again) vizyonunu paylaşmaya devam edecektir” denildi.

Suikaste uğrayan Trump'tan miting kararı - Resim : 1

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DHA

Etiketler abd donald trump suikast miting
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