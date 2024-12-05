Suriye'de muhalifler ilerliyor: Esad rejimi bir şehri daha kaybetti

Suriye'de muhaliflerin stratejik öneme sahip Hama'ya girdiği, kent merkezine doğru ilerlediği belirtildi. Suriye ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler, Halep'in ardından Hama kentine ulaştı. HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejimine bağlı güçlerle şiddetli çatışmalar yaşandığı, Hama içinde farklı yönlerden kent merkezine doğru ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Bu arada Suriye devlet medyası ise grupların, kente girme çabalarının başarısız olduğunu ve Suriye ordusunun onları geri püskürttüğünü öne sürdü.

Anacak daha sonra açıklama yapan Suriye ordusu, grupların Hama'ya girdiğini duyurdu ve "Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi.

HAPİSHANEYİ ELE GEÇİRDİLER

Suriyeli muhalifleri Hama hapishanesinin kontrolünü ele geçirdiklerini ve mahkumları serbest bıraktıklarını duyurdu.

Silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani, Telegram'daki açıklamasında, "Güçlerimiz Hama merkez hapishanesine girdi ve yüzlerce mahkumu kurtardı" dedi.

İÇ KESİMLERE GİRDİLER

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girmeye başladı.

Şiddetli çatışmalar devam ederken Rus savaş uçakları, Suriye ordusuna destek veriyor.

Silahlı gruplar, Hama Askeri Havaalanı'ndan havalanan iki helikopterden birini kent merkezi çevresinde düşürdü. İsabet alan diğer helikopter ise acil iniş yaptı.

Hama kent merkezinin batısında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Erze, El-Vahşiyye, Kefertun ve Yadıgun köylerini alarak kent merkezinin güneybatısındaki Hama Askeri Havalimanı'na yöneldi.

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları belirtiliyor.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

PKK/YPG YENİ CEPHE VE İKMAL HATLARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.

Suriye'deki son gelişmelerde Münbiç'in batısındaki işgal sahalarını kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ilçedeki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.

Rakka ilinin Tabka ilçesindeki barajdan başlayan ve Fırat Nehri'nin güneyinde bulunan baraj gölünün batısı boyunca uzanan Suriye rejimi kontrolündeki alanı işgal eden terör örgütü, Münbiç'e güneyinden bağlanan bir koridor açıyor.

Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan getirdiği takviyelerle Tabka, Dibsi Afnan, Meskene ve Hafsah bölgeleri üzerinden Münbiç'e ulaşan ikmal hatları kurmayı hedefliyor.

PKK/YPG bu amaçla dün akşam Münbiç'in güneyindeki Hafsah bölgesini kontrol eden SMO güçlerine saldırdı.

Örgüt, bu şekilde, nehrin iki tarafındaki işgal ettiği bölgeler arasında alternatif güzergah oluşturmayı ve Münbiç'e takviye sağlamayı amaçlıyor.

Teröristler, Münbiç'in 3 taraftan kuşatmaya girmemesi ve olası bir operasyonda SMO'yu güneyden yıpratmak için Tabka'dan Meskene'ye kadar olan bölgeyi işgal etmeye çalışıyor.

SMO, Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

ABD VE RUSYA'NIN SÖZLERİNE RAĞMEN İLÇE ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.

Münbiç nüfusunun ezici çoğunluğunu Arap nüfus oluşturuyor.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANI BOZULDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.