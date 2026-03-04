Trump ''konuşmak için artık çok geç'' dedi, İsrail yeni ve daha geniş bir saldırı başlattı!

Orta Doğu’da 28 Şubat 2024'te başlayan ve küresel dengeleri sarsan savaş, 4 Mart 2026 itibarıyla en şiddetli aşamasına ulaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah yaptığı resmi açıklamayla İran’ın askeri altyapısını tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen "yeni ve geniş çaplı bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta patlak veren ve "Operation Roaring Lion" (Kükreyen Aslan) ile "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke) kod adlarıyla anılan savaşta kritik bir aşamaya geçildi. 4 Mart sabahı erken saatlerde İsrail ordusu, İran’ın askeri kabiliyetlerini tamamen bitirmeye yönelik "geniş çaplı yeni bir hava akını" başlattığını bildirdi.

Tahran’da Stratejik Noktalar Vuruluyor

Yerel kaynaklar ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Tahran’ın farklı noktalarında şiddetli patlamaların meydana geldiği ve gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü. IDF’ten yapılan açıklamada;

İran Hava Kuvvetleri'ne ait fırlatma rampaları,

Stratejik savunma sistemleri,

Askeri iletişim ve lojistik altyapısının başarıyla hedef alındığı belirtildi.

Trump: "Konuşmak İçin Artık Çok Geç"

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun seyrine ilişkin yaptığı son açıklamada, İran’ın deniz ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını iddia etti. Trump, "İran liderliğini kaybetti. Konuşmak istediler ama artık çok geç" ifadelerini kullanarak diplomasiden uzak bir tavır sergiledi.

İHA