  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump resmen duyurdu: ''İran ile savaşı bitirdik ve nükleer silah anlaşması sağladık''

Trump resmen duyurdu: ''İran ile savaşı bitirdik ve nükleer silah anlaşması sağladık''

Trump resmen duyurdu: ''İran ile savaşı bitirdik ve nükleer silah anlaşması sağladık''
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Senato adayı Barry Moore'u desteklemek amacıyla katıldığı sanal mitingde İran ile savaşı bitirdiklerini ve kapsamlı bir nükleer uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği ve satın almayacağı konusunda kesin taahhüt verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve küresel güvenlik ekseninde tüm dünyada yankı uyandıracak tarihi bir açıklamaya imza attı. Senato adayı Barry Moore'a destek vermek amacıyla düzenlenen sanal mitingde seçmenlerine seslenen Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde nihai ve "harika" bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

"Nükleer Silah Olmayacak, Askerler Evlerine Dönecek"

Trump'ın açıklamalarına göre, iki ülke arasındaki tansiyonu düşüren yeni uzlaşma metni, nükleer silahsızlanma konusunda tavizsiz maddeler içeriyor. ABD Başkanı'nın konuşmasında öne çıkan stratejik detaylar şu şekilde gelişti:

Trump, "Bugün İran'la savaşı bitirdik" diyerek bölgedeki askeri gerilimin diplomatik yollarla çözüldüğünü vurguladı ve bölgedeki insanların çok yakında evlerine dönmeye başlayacağının müjdesini verdi.

Anlaşmanın en kritik ayağı olan nükleer silahsızlanma konusunda İran'ın silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, sürecin perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ben de 'Peki ya satın alma?' dedim. 'Buna değinmedik' dediler. İki gün sonra bunu da kabul ettiler."

Müzakere sürecinde ABD'nin ısrarcı olduğu tüm konularda istediklerini aldıklarını belirten Trump, "Neredeyse her şey tamamlandı. İstediğimiz her şeyi aldık," diyerek diplomatik zafer ilan etti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Etiketler donald trump İran nükleer anlaşma abd iran savaşı Barry Moore orta doğu trump nükleer silah yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama
Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var!