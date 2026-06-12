Trump resmen duyurdu: ''İran ile savaşı bitirdik ve nükleer silah anlaşması sağladık''

ABD Başkanı Donald Trump, Senato adayı Barry Moore'u desteklemek amacıyla katıldığı sanal mitingde İran ile savaşı bitirdiklerini ve kapsamlı bir nükleer uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği ve satın almayacağı konusunda kesin taahhüt verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve küresel güvenlik ekseninde tüm dünyada yankı uyandıracak tarihi bir açıklamaya imza attı. Senato adayı Barry Moore'a destek vermek amacıyla düzenlenen sanal mitingde seçmenlerine seslenen Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde nihai ve "harika" bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"Nükleer Silah Olmayacak, Askerler Evlerine Dönecek"

Trump'ın açıklamalarına göre, iki ülke arasındaki tansiyonu düşüren yeni uzlaşma metni, nükleer silahsızlanma konusunda tavizsiz maddeler içeriyor. ABD Başkanı'nın konuşmasında öne çıkan stratejik detaylar şu şekilde gelişti:

Trump, "Bugün İran'la savaşı bitirdik" diyerek bölgedeki askeri gerilimin diplomatik yollarla çözüldüğünü vurguladı ve bölgedeki insanların çok yakında evlerine dönmeye başlayacağının müjdesini verdi.

Anlaşmanın en kritik ayağı olan nükleer silahsızlanma konusunda İran'ın silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, sürecin perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ben de 'Peki ya satın alma?' dedim. 'Buna değinmedik' dediler. İki gün sonra bunu da kabul ettiler."

Müzakere sürecinde ABD'nin ısrarcı olduğu tüm konularda istediklerini aldıklarını belirten Trump, "Neredeyse her şey tamamlandı. İstediğimiz her şeyi aldık," diyerek diplomatik zafer ilan etti.

İHA