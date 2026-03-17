  Trump'tan olay açıklama: ''NATO çok aptalca bir hata yapıyor''

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerini hedef aldı. Trump, ''NATO çok aptalca bir hata yapıyor. Bu büyük bir sınavdı. Orada olmaları gerekirdi'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında 18 gündür devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin dün öldürüldüğünü belirterek, "Protestocuların öldürülmesinden o sorumluydu" dedi. 

"NATO çok aptalca bir hata yapıyor"

Trump, İran savaşı üzerinden NATO üyelerini eleştirerek, ''Bize yardım etmek istemiyorlar, bu gerçekten şaşırtıcı. NATO çok aptalca bir hata yapıyor. Bu büyük bir sınavdı. Orada olmaları gerekirdi.

NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bu kararı kendim alabilirim" ifadelerini kullandı. 

"Macron görevden ayrılacak"

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef alarak, "Çok yakında görevden ayrılacak" dedi.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" dedi.

İran'a kara harekatı olur mu?

Trump, "İran’a kara operasyonu başlatılması halinde buranın yeni bir Vietnam olabileceğinden endişe ediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır. Hiçbir şeyden korkmuyorum" dedi.

"Henüz çekilmeye hazır değiliz"

 Trump, İran’a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte" dedi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı!
Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı!
Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti!
Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti!
